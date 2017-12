Anglický humor posadil do člnu

Jerome Klapka Jerome bol anglický spisovateľ, ktorý nedokázal klamať a vedel, že z prázdneho žalúdku sotvakedy vznikne nejaký cit. Druhého mája uplynie 150 rokov od jeho narodenia.

1859 – Narodil sa vo Walsalle v rodine laického kazateľa. 1889 – Vychádza dielo Traja muži v člne (o psovi nehovoriac). 1914 – Ako dobrovoľník sa prihlásil do armády. 1916 – Napísal novelu Malvína z Bretónska. 1927 – Vo veku 68 rokov zomrel.

„Práca ma fascinuje! Celé hodiny sa na ňu vydržím pozerať,“ povedal raz Jerome Klapka Jerome. Dnes už nikto neprezradí, či bol naozaj taký lenivý, ako o sebe napísal, no faktom ostáva, že podľa kritikov vytvoril takmer tridsať literárnych diel. Aj napriek tomuto úctyhodnému číslu však treba pripomenúť, že pre väčšinu čitateľov je aj tak autorom jednej knihy: Traja muži v člne (o psovi nehovoriac). V skutočnosti i sám autor poznamenal, že niektoré vlastné diela si váži oveľa viac a skutočne nevie, čo stojí za popularitou práve tejto knižky.

Clapp Klapkom

Jerome sa narodil v stredoanglickom Wallsalle ako štvrté dieťa laického kazateľa Jeroma Clappa Jeroma. Svoj neanglicky prídomok dostal na počesť rodinného priateľa – maďarského revolucionára a šikovného generála Győrgya Klapku.

Mladý Jerome vyrastal v chudobných pomeroch a po tom, čo v trinástich rokoch osirel, prestal myslieť na vysnívané štúdiá a musel sa chtiac-nechtiac pretĺkať životom. Pracoval ako robotník na železnici, ako balič, učiteľ a neskôr pod umeleckým menom Harold Crichton dokonca aj ako ochotnícky herec v kočovnej spoločnosti. Krátko pred tridsiatkou však nabral odvahu a magazínom ponúkol svoje krátke humoristické príbehy.

Humor na brehu Temže

Klapkov život sa radikálne zmenil v roku 1888, keď sa vybral na svadobnú cestu na Temžu. Inšpirovaný týmto zážitkom priniesol o rok neskôr do redakcie časopisu Home Chimes rukopis s titulom Príbehy z Temže. Pôvodne to mal byť akýsi sprievodca po dolnom toku rieky so spomienkami na najvýznamnejšie historické udalosti na jej brehoch, no redaktor magazínu Klapkovi poradil, aby historické exkurzy podstatne skrátil a ešte viac sa sústredil na zvýraznenie príhod, spomienok a rozprávanie veslárov Jeroma, Harrisa a Georgea.

Čerstvému ženáčovi sa návrh páčil a pod názvom Traja muži v člne (o psovi nehovoriac) premenil magazínový seriál na knihu, ktorá sa len v Anglicku dočkala stovky vydaní a bola preložená takmer do všetkých svetových jazykov. Dielo plné pokoja viktoriánskeho obdobia je charakteristické najmä tým, že sa v ňom vlastne nič nedeje a traja hrdinovia pri neustálom štekote psa Montmercyho len glosujú život okolo seba.

Stojí však za pozornosť, že veľkým fanúšikom tejto knižky bol aj český klaun Miroslav Horníček a taktiež aj fakt, že jej prvý preklad do českého jazyka zabezpečil v roku 1902 neskorší protektorátny prezident Emil Hácha.

Posmelený Klapka začal v roku 1892 vydávať ilustrovaný mesačník The Idler a neskôr dokonca redigoval spoločenský časopis Today. Zhruba po desiatich rokoch zozbieral dosť nápadov na pokračovanie príhod troch kamarátov z člnu, aby v knižke Traja muži na potulkách pôvabne opísal ich cyklistický výlet do Nemecka.

Popri veselom rozprávaní tu však prekvapený autor vyjadruje nevôľu nad rôznymi nezmyselnými nariadeniami nemeckých úradov. Za azda najbizarnejšie možno spomenúť to, podľa ktorého boli lavičky v mestskom parku vyhradené len pre dospelých.

Smutný vojnový veterán

Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa Klapka prihlásil ako dobrovoľník do armády, no už ako 55-ročného ho do vojska neprijali. A tak aspoň ponúkol svoje služby Francúzskemu Červenému krížu, v ktorého farbách jazdil po bojiskách ako ambulantný šofér.

I v prípade tohto neochvejného vtipkára sa potvrdilo, že smiech a smútok kráčajú ruka v ruke: po návrate z vojny už nenapísal nič veselé. V neskorších rokoch sa snaží kultivovať čitateľa a v priebehu 20 rokov napísal dokonca sociálne romány Anthony John a Všetky cesty vedú na Kalváriu. Jerome Klapka Jerome zomrel nešťastne – pri autonehode. V júli 1927 pri návrate z Devonu do Londýna zomrel na následky krvácania do mozgu.