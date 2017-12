Profesor Langdon sa vracia

Najnovší román od Dana Browna vyjde v slovenčine koncom roka.

29. apr 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

BRATISLAVA, NEW YORK. Je to asi najočakávanejšia kniha roka. Stratený symbol, nový román amerického spisovateľa a autora Da Vinciho kódu Dana Browna, vyjde 15. septembra v náklade 5 miliónov kusov. Podľa vydavateľstva Slovart, ktoré vlastní práva na Brownove knihy, by sa ho čitatelia u nás mali dočkať o pár týždňov nato.

Podobne ako v bestseleri Da Vinciho kód je hlavnou postavou americký profesor a lúštiteľ symbolov Robert Langdon. Dej knihy zatiaľ americké vydavateľstvo Doubleday tají, ale vie sa, že príbeh sa odohráva počas dvanástich hodín.

„V románe Dana Browna nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Od prvej strany čitatelia pocítia hrôzu pri sledovaní Roberta Langdona pri jeho novom objave v novom prostredí. Stratený symbol je plný prekvapení," povedal agentúre Reuters dlhoročný spisovateľov redaktor Jason Kaufman.

Podľa spisovateľa mal román zvláštnu cestu: „Päť rokov môjho pátrania v dejinách som musel vtesnať do polovice dňa. Život Roberta Langdona zjavne plynie oveľa rýchlejšie než môj."

Konšpiračnými teóriami prešpikovaný Da Vinciho kód o pátraní po svätom gráli sa stal bestselerom napriek tomu, že sa proti nemu ohradila cirkev a rôzni historici. Pobúrila ich spisovateľova fikcia, že Ježiš mal s Máriou Magdalénou syna a jeho rod žije dodnes.

Da Vinciho kód vyšiel v marci 2003 a 144 týždňov figuroval v rebríčku denníka The New York Times. Bol preložený do 51 jazykov a predalo sa z neho vyše 80 miliónov kusov. O slovenský preklad sa postaral Slovart, ktorý vydal aj ďalšie Brownove knihy Digitálna pevnosť, Bod klamu a Anjeli a démoni.