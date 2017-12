Green Day vystúpia 6. novembra vo Viedni

Americká pop-punková skupina Green Day sa predstaví aj v Rakúsku. Skupina vystúpi 6. novembra vo viedenskej Stadthalle.

29. apr 2009 o 12:46 SITA

BRATISLAVA. Americká pop-punková skupina Green Day sa v rámci európskej časti svetového turné k albumu 21st Century Breakdown (2009) predstaví aj v Rakúsku. Skupina v zložení Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt a Tré Cool vystúpi 6. novembra vo viedenskej Stadthalle.

Formácia z Kalifornie sa okrem Rakúska ukáže počas septembra, októbra a novembra v ďalších 14 európskych krajinách, kde odohrajú dovedna 28 koncertov. Krajiny strednej a východnej Európy na mape ich turné zatiaľ chýbajú.

Kapela Green Day na turné predstaví svoje najstaršie kúsky pochádzajúce z 90-tych rokov, skladby z ich dosiaľ najúspešnejšieho albumu American Idiot (2004), ale predovšetkým piesne z novinky 21st Century Breakdown, ktorá sa na trh dostane 15. mája. Na dlho očakávanom ôsmom štúdiovom albume spolupracovali hudobníci s producentom Butchom Vigom, ktorý stál aj za slávnym albumom Nevermind skupiny Nirvana. CD bude pozostávať zo 17 skladieb rozdelených do troch častí - Heroes and Cons, Charlatans and Saints a Horseshoes and Handgrenades. Prvým singlom z albumu je skladba Know Your Enemy.