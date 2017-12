Vystavujú najlepšie novinárske fotografie a karikatúry

Už tretí rok sa v bratislavskej Open Gallery koná výstava najlepších novinárskych fotografií a karikatúr No comment. Od 29. apríla 2009 do konca mája si návštevníci budú môcť bezplatne pozrieť vyše sto najlepších prác prihlásených do celoslovenskej súťaže

29. apr 2009 o 15:58 (kul)

Písmo: A - | A + 0 0 BRATISLAVA. Už tretí rok sa v bratislavskej Open Gallery koná výstava najlepších novinárskych fotografií a karikatúr No comment. Od 29. apríla 2009 do konca mája si návštevníci budú môcť bezplatne pozrieť vyše sto najlepších prác prihlásených do celoslovenskej súťaže Novinárska cena. Výber z výstavy sa rovnako ako minulý rok následne presunie do prešovského zábavno - obchodného centra MAX, kde bude otvorená do konca júna 2009. „No comment“ je výstava jedinečná svojím zameraním. Prezentuje fotografie a výtvarné práce uverejnené v slovenských periodikách. Výber z najkvalitnejších prác ponúka širokej verejnosti ucelený pohľad na novinársku fotografiu a karikatúru, ako aj na slovenské tlačové médiá a dôležité udalosti, o ktorých uplynulý rok informovali. Návštevníci sa môžu oboznámiť s víťazmi Novinárskej ceny za rok 2008 v kategóriách najlepšia novinárska fotografia a najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra. Z množstva prihlásených prác ich vyberali odborné poroty. „Lepšie raz vidieť, ako stokrát čítať. Kým novinár potrebuje veľa slov na vyjadrenie myšlienky, autor karikatúry ju dokáže rovnako zrozumiteľne vyjadriť jednou výstižnou kresbou. Sme radi, že napriek kríze okolo nás autori nestrácajú zmysel pre humor a tvoria karikatúry, ktoré sú oživením médií,“ zhodli sa porotcovia pre kategóriu najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra po vzhliadnutí 196 prihlásených prác a náročnom rozhodovaní o víťazovi. Porota zasadla v zložení spisovateľ Tomáš Janovic, výtvarník Radko Mačuha a Štěpán Mareš z časopisu Reflex. „Máme veľmi veľa kvalitných fotografov, na ktorých môžeme byť pyšní. Fotografie zaslané do súťaže odrážajú atmosféru celej spoločnosti. Mnohé poukazujú na násilie u nás a v zahraničí, menej z nich sa venuje každodennému životu,“ uviedol člen poroty kategórie novinárska fotografia, Tibor Huszár. Najlepšie fotografie spomedzi 336 prihlásených prác vyberal spolu s agentúrnymi fotografmi Samuelom Kubánim (AFP) a Davidom W. Černým (Reuters). Výstava je verejnosti voľne prístupná každý deň od 12:00 do 20:00 v Open Gallery na Baštovej 5 v Bratislave. Vybrané fotografie a karikatúry sú vystavené tiež na bilboardoch pred budovou nadácie na Baštovej ulici. NOS-OSF sa rozhodla sprístupniť výstavu aj návštevníkom z Prešova, kde má nadácia svoju pobočku, ktorá sa venuje predovšetkým regiónom a ich problematike. Vďaka jej spolupráci so ZOC MAX Prešov sa výstava dostane aj na východ Slovenska. Koncepčne výstavu pripravili kurátori Juraj Čarný a Katarína Slaninová z galérie SPACE v spolupráci s Ľubicou Stanek z NOS - OSF.