Divadlo na striedačku: naozaj optimálne riešenie?

Slovenské národné divadlo a Slovenská filharmónia sa dohodli na spoločnom užívaní historickej budovy SND počas rekonštrukcie Reduty. Muselo k tomu vôbec dôjsť?

29. apr 2009 o 16:41 Zuzana Uličianska





BRATISLAVA. Vyzerá to ako dobrá správa o pomoci partnerských inštitúcií v núdzi. Reduta, sídlo Slovenskej filharmónie (SF), sa konečne začne rekonštruovať. Filharmónia sa na dva roky presťahuje do historickej budovy SND a so SND sa bude deliť o priestor.

Od utorka do piatka budú v budove filharmonici, od soboty do pondelka ju budú využívať na striedačku tri súbory divadla. Komplikácie vyplývajúce z tohto náročného spojenia sa dajú ľahko predpokladať.

„Ochota a spolupráca manažmentov filharmónie a SND budú na takej úrovni, že nebude dochádzať k vážnejším problémom,“ tvrdí optimisticky riaditeľ SF pre technickú prevádzku Jozef Tkáčik. Nedalo sa to však skutočne riešiť inak?

Pochybné a neúspešné tendre



Dnešná situácia je priamym dôsledkom série neúspešných verejných obstarávaní. Prvé z nich pripravila filharmónia, ďalšie zdržanie má už na svedomí ministerstvo kultúry, ktoré si za ministra Mareka Maďariča obstarávania centralizovalo .

Najmedializovanejšie bolo rozhodnutie ministerstva vybrať na rekonštrukciu Reduty firmu Hornex. Tá ponúkla o 305 miliónov vyšší rozpočet než konkurenčná firma Eurobuilding. Ministerstvo však Eurobuilding v novembri 2007 zo súťaže vylúčilo, pre „neprimerane nízku cenu“.



Firma Hornex ponúkla o 305 miliónov vyšší rozpočet než konkurenčná firma Eurobuilding. Firma Hornex ponúkla o 305 miliónov vyšší rozpočet než konkurenčná firma Eurobuilding.

Úrad pre verejné obstarávanie argumentáciu ministerstva kultúry neprijal a nariadil mu vrátiť firmu Eurobuilding do súťaže. Po dvoch mesiacoch váhania ministerstvo súťaž zrušilo s tým, že sa medzičasom zmenili podmienky jej vyhlásenia. V marci 2008 vyhlásilo novú súťaž so skrátenými lehotami.

Eurobuilding sa opäť odvolal proti podmienkam súťaže a vlani v novembri mu Úrad pre verejné obstarávanie znova dal za pravdu. Podľa hovorcu ministerstva Jozefa Bednára sa teraz pripravuje nové konanie.

V časovej tiesni spôsobenej vyhláseným havarijným stavom Reduty môže ministerstvo použiť metódu rokovania bez zverejnenia. Tak to urobilo pri Štátnej opere v Banskej Bystrici. Aj tam séria neúspešných obstarávaní, v ktorých bola ponuka Eurobuildingu tiež vylúčená vyústila do havarijného stavu. Dnes ho rieši firma Hornex na základe priameho zadania.

Čo je to havarijný stav

Havarijný stav Reduty bol vyhlásený na základe posudku Juraja Kozakoviča. Tento znalec na otázku, aké aktuálne problémy viedli k vyhláseniu havarijného stavu, odpovedal, že tie isté, ktoré sa už dávno diagnostikovali, ale neriešili. Ide predovšetkým o staticky nestabilné trhliny.

„Materiál o havarijnom stave Reduty dostala vláda ešte v roku 2002,“ pripomína Jozef Tkáčik. Tvrdí, že v budove sa v uplynulých rokoch stále vyskytovali nejaké poruchy, havárie a zamokrenia. Na statiku stále negatívne pôsobia aj otrasy spôsobované okolitou dopravou.

Hoci sa podľa rozhodnutia ministerstva kultúry už v Redute nemajú konať verejné podujatia, kníhkupectvo a kasíno v budove naďalej fungujú. Dokonca sa v kasíne 22. apríla konala aj akcia TOP 37 žien za prítomnosti Silvie Gašparovičovej. Veľké koncerty filharmonikov plánované do konca sezóny sa však už od 10. apríla „havarijne“ presťahovali do Slovenského rozhlasu.

Čo bolo a čo mohlo byť

Kým sa mala rekonštrukcia Reduty robiť na etapy, rokovalo sa o postupnom sťahovaní súborov SF do novej budovy SND. Po nedávnom vyhlásení havarijného stavu Reduty požiadali ministerstvo a SF divadlo o iný model fungovania v jeho priestoroch.

„Rozdelenie hracieho plánu nám v historickej budove umožňuje dodržať periodicity jednotlivých koncertných cyklov i skúšobného procesu,“ vysvetľuje Tkáčik výhody zvoleného riešenia. V historickej budove môžu filharmonici používať šatne a ladiarne, administratíva bude umiestnená na ďalších troch miestach.

Historická budova SND však na zlepšenie akustických vlastností pre koncerty bude potrebovať dobudovať takzvané koncertné mušle. Navyše, v novej situácii muselo SND v jubilejnej 90. sezóne znížiť počet premiér, ako aj pristúpiť k úplnej zmene hracieho plánu v oboch budovách divadla.

Kým vlani odohrali tri súbory SND v historickej budove 180 predstavení, po novom to bude viac ako o polovicu menej, čo bude predstavovať aj výrazný pokles tržieb. V novej budove SND stále nefunguje točňa, mnohé produkcie sa tam nedajú presunúť. Iné sa zase do historického prostredia jednoducho lepšie hodia.

„SND ponúklo filharmónii možnosť uviesť veľké koncerty v novej budove, no SF ponuku zamietlo,“ hovorí riaditeľka SND Silvia Hroncová, pre ktorú je dôležité to, že divadlo aspoň zostalo správcom historickej budovy.

V rozhlase to nejde

Koncertná sála v Slovenskom rozhlase je využívaná menej. V tejto sezóne tam bol v priemere jeden koncert v mesiaci, znížená je aj nahrávacia činnosť rozhlasových symfonikov. Hovorkyňa SRo Alexandra Štullerová­ Koreňová povedala, že aj v budúcej sezóne by sa mohli koncerty SF konať v ich sále. Pre filharmóniu by vraj dokonca našli aj nejaké voľné administratívne miestnosti.

Tkáčik však tvrdí, že zo strany rozhlasu nebolo možné naplniť požiadavky filharmonikov „ani len minimálne“. Aj podľa hovorcu ministerstva Jozefa Bednára sa sťahovanie do historickej budovy SND javí ako najoptimálnejšie riešenie.

SND a SF sa dohodli, že do 26. mája uzavrú zmluvu, ktorá bude detailne špecifikovať dočasnú prevádzku oboch subjektov v HS. Až budúca sezóna však ukáže, do akej miery budú dnešné rozhodnutia a dohody optimálne aj pre diváka.