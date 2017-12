Nie je ľahké rozprávať o veľkej hanbe

V kinách je nový slovenský film Nedodržaný sľub. Autor scenára je na také príbehy expert.

30. apr 2009 o 10:00 Kristína Kúdelová

Už rozprával o svojej rodine, Formanovi, Mašínovcoch i Havlovi. Filmom Nedodržaný sľub teraz spisovateľ Jan Novák pomáha Slovákom otvárať nepríjemné témy.



BRATISLAVA. Päťročný Jan Novák mával na svojho starého otca prosbu: „Dedo, ukáž mi svoje číslo!" Starý otec mu ho ukázal a nechal to malé dieťa, aby si po šesťmiestnom atramentovom kóde prechádzalo prstom hore-dolu. Dokonca mu ochotne plnil aj druhú, rovnako častú požiadavku: „Dedo, môžem sa pozrieť aj na tie rárohy z koncentráku?" A kým sa vnúčik hral s pruhovaným kabátom, plechovým tanierom a lyžicou, starý otec rozprával.

O niekoľko rokov neskôr to Jan Novák opísal v knihe Děda. Písal v podstate len o svojej rodine, ale kto tú knižku po poslednej strane zavrie, bude mať pred očami aj pekný obraz z Československa v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch.

Na to je Novák vlastne expert. Mimoriadne sugestívne zbeletrizoval aj osudy rodiny Mašínovcov aj Miloša Formana, a netradičný spôsob života bývalého českého prezidenta zas ukázal v dokumente Občan Havel jede na dovolenou.

Tiso nie je muž v pozadí

Je teda prirodzené, že sa Novák pristavil aj pri spomienkach Martina Petráška, hoci to nie je žiadne známe meno. Zaujalo ho, ako šestnásťročný chlapec odhadol nebezpečenstvo transportov. Ako sa nebál vzpriečiť autoritám, ako sa vždy pokúšal bojovať a ujsť, ak cítil, že smrť je blízko. Tentoraz Novák napísal z Petráškovho príbehu scenár k celovečernému a slovenskému filmu Nedodržaný sľub.

Ani si pritom veľmi neuvedomoval, ako málo sme dnes ochotní o týchto témach hovoriť. Mohli sme ísť do kina na výborné dokumenty - Dušan Trančík nedávno nakrútil Optimistu, Marek Šulík spravil Cestu Magdalény Robinsonovej a Fedor Gál rozpráva v Krátkej dlhej ceste. Ale ešte celkom nedávno, pred štyrmi rokmi, mala Slovenská televízia problém odvysielať film Dušana Hudeca Miluj blížneho svojho. „Chápem, že sa o slovenskom štáte nechce ľuďom rozprávať. Veď to bola veľká hanba," vraví Jan Novák.

Vo filme Nedodržaný sľub vystupuje aj Tiso. Nie je to len muž v pozadí, ale veľmi konkrétna postava, ako všetky ďalšie. A v niekoľkých scénach vystupuje aj zúrivý dav, ktorý sa chce Židov zbaviť. Novák hovorí: „Martin Petrášek bol za sfilmovanie svojho príbehu, vníma to ako svedectvo pre popieračov holokaustu. Je to skutočný príbeh, ťažko o ňom možno diskutovať. Takto sa veci stali, a nech si to už ľudia v sebe vyriešia sami."

V kine ho neprehliadnete

Nedávno bol Jan Novák na premiére divadelnej hry Tolstoj a peniaze (je jej autorom). Po nej šiel do Prahy, vo vlakovom kupé bol obklopený študentmi, dal sa s nimi do reči. „Jedna slečna mi rozprávala: Môj dedko zažil povstanie. Ale vlastne neviem, či bojoval na strane partizánov, alebo fašistov..." Novák nepopiera, že ho to prekvapilo. Ale ešte preto neprestane veriť, že raz históriu prehodnotíme.

Nedávno si napríklad všimol, že Česi menia svoj pohľad na Mašínovcov. Vidí to vraj v novinách a na reakciách ľudí. „Myslím si, že Nedodržaný sľub zapôsobí podobne. Je to veľká produkcia, veľká udalosť v kinách. To sa nebude dať prehliadnuť."