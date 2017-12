Futbal na život a na smrť

Dnes má premiéru Nedodržaný sľub, nový slovenský film o holokauste.

30. apr 2009 o 0:00 Miloš Krekovič

Židovskému mladíkovi zachránil život aj šport. Teraz je v kinách jeho skutočný príbeh.



Narodil sa ako Martin Friedmann, vojnu prežil s priezviskom Petrášik. O život sa však triasol aj s falošnými dokladmi vo vrecku. Na to, aby mu hrozila smrť, stačilo, aby si dal dolu nohavice. Kto je obrezaný, je Žid!

Nedodržaný sľub je Martinov skutočný príbeh a na konci uvidíme aj jeho ozajstnú, vráskavú tvár. Tá bodka je však navyše, pretože pre diváka je dôležité niečo iné. To, či film funguje ako fikcia.

Šport aj cez sabat

Príbeh sa začína v Bánovciach nad Bebravou. Koncom 30. rokov to pokojné bolo mestečko. Omše tam síce slúžil istý Jozef Tiso, ale ak si chcel židovský chlapec zazvoniť na kostolný zvon, stačilo, ak si sňal z hlavy jarmulku. Doma u Friedmannovcov zasa pokojne varili bravčové. A ak mal Martin futbalový zápas v sobotu, nemali s tým problém.



Problémy prišli, keď bol vyhlásený slovenský štát. Nosiť žltú hviezdu na žltom kabáte nepomohlo, plazivá diskriminácia postupovala a s ňou aj dilemy židovských obyvateľov. Zostať alebo odísť do Palestíny? Friedmannovci sa rozhodli zostať. Martin sa dokonca prihlásil do pracovného tábora v Seredi. Dobrovoľne. Mal totiž echo, že futbalové talenty tam majú akú-takú protekciu.

Tak sa začala jeho púť inštitúciami: tábor, kláštor, sanatórium a napokon kariéra medzi partizánmi. Pocit, že sa dostal z dažďa pod odkvap, však mal aj na slobode. Sovietski velitelia boli rovnakí antisemiti ako ich nemeckí nepriatelia.

Trochu televízny film

Jiří Chlumský je režisér, ktorý má viac skúseností s televíziou. Trochu televízny je aj jeho Nedodržaný sľub. Pokusy o symboly mu príliš nejdú a aj preto viac ako o vnútorných pocitoch hlavného hrdinu rozpráva dobrodružstvo o prežití. To však nie je na škodu.

Arizácia, selekcie pri transportoch, režim v tábore, pogromy domácich aj dobré duše, čo dobrovoľne riskovali život - to všetko dve hodiny príbehu zobrazujú s náučnou popisnosťou. A pritom, zväčša, bez stereotypov.

Film je ideálny pre školské výpravy: históriu v snahe o skratku neskresľuje, poučí a nenudí. Do hlavného hrdinu sa môžete vžiť bez rušivých momentov. A ak ide o to, áno, aj tu sa strieľa.

Vierohodné kulisy

Mravenčou prácou musela byť príprava exteriérov aj interiérov. Remeselne je na tom totiž Nedodržaný sľub dobre - až na ten ťažkopádny, divadelný dabing.

Hrané filmy často riešia konflikt štylizáciou a neprikrášlenou realitou. Nedodržaný sľub šiel na to celkom elegantne.