Čo počúvame

Chalan z našich končín práve prežíva svoj americký sen.

30. apr 2009 o 0:00

Život ponúka neuveriteľné scenáre. Čakáme na metro v New Yorku, ktoré nás má zaviezť domov a vedľa nás stojí mladý chalan s gitarou a pýta sa, koľko je hodín. Začneme na seba hovoriť po slovensky, zaostrí pozornosť a pýta sa nás, či sme Poliaci. Nie, Slováci, odpovedáme.

„Tak to sme susedia, ja som z Viedne! Ale žijem tu, oslavujem, pred dvomi týždňami som dostal zelenú kartu," hovorí so smiechom Rakúšan-Newyorčan menom Theo Eastwind a spustí svoju pieseň. Je výborná. Ihneď kupujeme jeho CD The O, prichádza metro, mávame na pozdrav a miznime v newyorskom undergrounde.

Po dvoch mesiacoch som sa k jeho albumu konečne dostal. Púšťam prvú skladbu Set Up a je to presne tá istá, ktorú nám hral v metre. Pozerám si jeho stránku (má už štyri albumy, práve nahráva piaty King Of The Underground) a prekvapuje ma video, na ktorom hrá v podzemí pieseň od Oasis The Turning.

Pred niekoľkými mesiacmi som v tomto stĺpčeku písal článok o Oasis a newyorských hudobníkoch, ktorí v metre propagovali ich pesničky z vtedy nového albumu kapely Dig Out Your Soul. Z tejto udalosti vznikol skvelý minidokument, zavesený na stránke britskej skupiny.

Až teraz mi dochádza, že jedným z nich bol aj Theo Eastwind, rakúsky kamarát z newyorského metra! Pozrite sa na www.theoeastwind.com, na chalana z našich končín, čo práve prežíva svoj americký sen.