Nové CD

Morrisey, Bonobo, WWW, Ben Harper, Alea.

29. apr 2009 o 18:55

Morrissey: Southpaw Grammar

Sony Music 2009



Keď v roku 1995 vyšiel Morrisseyho piaty album Southpaw Grammar a vyšvihol sa do britskej Top 5, kritika ho po výbornom Vauxhall and I strhala. Skvelému britskému spevákovi však na tomto albume tak záležalo, že presadil jeho reedíciu. Okrem pôvodného tracklistu zaradil na CD aj štyri predtým nikdy nevydané bonusy a poprehadzoval poradie piesní.

Bonobo: Live at Koko

Ninja Tune / Wegart



Angličan Simon Green alias Bonobo už nehráva len elektronický nujazz. Vlani sme ho videli v Bratislave so živou kapelou. Sláčiková sekcia, saxofón, speváčka či živé bicie s ním boli aj na koncerte v londýnskej sále Koko, kde nahrával koncertné DVD. „Ľudia zbožňujú saxofón, v tých sólach je veľa humoru," vysvetľuje dídžej a producent v prestrihoch medzi zábermi z pódia.







WWW: Tanec sekyr

Big Boss



Je to vôbec hip-hop? Skôr surová, avantgardná poézia, hovoria o českých WWW niektorí kritici. Po troch rokoch a debute Neurobeat, je tu ich druhý album. Trinástka skladieb, ktoré vychádzali aj k časopisu Revolver Revue, je opäť prúdom psychedelických obrazov bez refrénov, ktoré by ste si mohli zapamätať. Ich podkladom je rovnako nekompromisná elektronika.







Ben Harper and Relentless 7: White Lies For Dark Times

EMI



Ben Harper sa rozhodol po spolupráci so svojou dlhoročnou kapelou Innocent Criminals oveľa viac pritvrdiť. Spojil sa s novou partiou Relentless 7, s ktorou nahral nový album White Lies For Dark Times. Na novinke opäť úspešne mieša folk, rock s soulom a funkom, no nová skupina dáva jeho piesňam revolučnejší charakter.



Alea

Pavlik Records



Debutová nahrávka akustického zoskupenia známych inštrumentalistov. Akordeonista Boris Lenko, huslista Stano Palúch, pianista Daniel Buranovský a hráč na kontrabas Ján Krigovský majú radi skladby klasika novodobého tanga Astora Piazzollu a ich súbor Alea zase majú radi súčasní slovenskí skladatelia, ktorí preň napísali niekoľko skladieb (Zeljenka, Burlas, Zagar, Piaček).