Ceny festivalu Tribeca získali filmy z Iránu a USA

1. máj 2009 o 11:25 SITA

BRATISLAVA. Iránsky film o kamarátoch z univerzity, ktorí sa stretávajú počas víkendu pri Kaspickom mori a americký dokumentárny film o tínedžeroch, ktorí pretekajú na motokárach, získali vo štvrtok hlavné ceny na medzinárodnom filmovom festivale Tribeca. Darbareye Elly v réžii Asghara Farhadiho ocenili v kategórii hraných filmov a Racing Dreams Marshalla Curryho v kategórii dokumentov.

V porote súťaže hraných filmov zasadli producent Richard Fischoff, režisér Todd Haynes, herec Bradley Cooper a herečky Meg Ryan a Uma Thurman. Porotu v súťaži dokumentárnych filmov tvorili režisérka dokumentov a producentka Liz Garbus, dokumentarista, televízny producent a scenárista Morgan Spurlock, autor a akademik Henry Louis Gates, Jr., herečka Whoopi Goldberg a moderátor spravodajstva NBC News Brian Williams.

Nórskeho režiséra Runeho Denstada Langla vyhlásili za najlepšieho nového tvorcu hraných filmov. Ocenenie si vyslúžil snímkou Nord - príbehom 30-ročného deprimovaného lyžiarskeho vlekára, ktorý sa vyberie na cestu, aby získal späť život, ktorý stratil po nehode pri športe. Cenu pre Najlepšieho nového dokumentaristu získal Ian Olds za Fixer: The Taking of Ajmal Naqshbandi o živote Afganca, ktorý prekladal a dohadoval rozhovory pre zahraničných novinárov. Taliban ho však v roku 2007 uniesol a sťal.

Cenu pre Najlepšieho herca získal Ír Ciarán Hinds za stvárnenie vdovca v dráme The Eclipse. V rovnakej ženskej kategórii si trofej vyslúžila Američanka Zoe Kazan za postavu študentky, ktorá bojuje s ovládaním svojich emócií v snímke The Exploding Girl. V newyorskej súťažnej sekcii sa stal najlepším hraným filmom Here and There v réžii Srba Darka Lungulova a najlepším dokumentom Partly Private režisérky Danae Elon.

Ôsmy ročník filmového festivalu Tribeca, ktorý založili Jane Rosenthal, Robert De Niro a Craig Hatkoff, predstavil 85 celovečerných filmov z 32 krajín sveta.