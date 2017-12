Leonard Cohen zaspieva slávny hit Suzanne aj v Bratislave

1. máj 2009 o 13:13 TASR

BRATISLAVA. Slávny hit Suzanne básnika a speváka Leonarda Cohena si v autorovom podaní naživo vypočuje aj Bratislava. Jedna z legiend hudobnej scény druhej polovice minulého storočia zaspieva svoje najslávnejšie hity 28. augusta v bratislavskej Inchebe Expo Aréne. Kanadský bard zaradil v rámci európskej časti svetového turné, na ktorom je od minulého roku, do koncertných miest popri Monaku, Madride, Paríži, Berlíne aj Bratislavu.

Leonard Cohen nikdy nebol rocker, džezmen alebo folkový interpret v pravom zmysle slova. Pre neho samotného je najlepšie pomenovanie "spievajúci básnik". Hudba v jeho piesňach vždy slúžila a slúži na zdôraznenie lyriky textov a takýmto je tento pomaly 75-ročný umelec dodnes.

Túto jeho charakteristiku potvrdzujú požiadavky, ktoré organizujúca agentúra dostala. Dominuje v nich úvodná informácia o tom, že na rozdiel od rockových koncertov "toto je show s veľmi nízkou hlasitosťou". Sprevádza ho osemčlenná sprievodná kapela s dvoma vokalistkami. Cohenov koncert ocenia predovšetkým fanúšikovia jeho pohodovej hudby vo forme hudobných básní. Medzi požiadavkami spevákovho manažmentu figuruje aj napríklad zakrytie okien v sále závesmi, aby pri hlbokých tónoch nerezonovali.

V roku 2008, po viac ako 15-ročnej prestávke, sa vybral na svetové turné, počas ktorého doposiaľ odohral viac ako 80 koncertov. Jeho pokračovaním bude európska časť, ktorú začína 1. júla v nemeckom Kolíne a končí 24. septembra v izraelskom Tel Avive. Do Bratislavy príde 28. augusta z Viedne, kde má koncert dva dni predtým a pokračuje do Prahy, kde hrá ďalší deň, 29. augusta.

Cohen, rodák z kanadského Montrealu, oslávi 21. septembra 75. narodeniny. Na hudobnej scéne je od roku 1967. Na svojom konte má 11 štúdiových a tri live albumy. Koncom marca vydal CD a DVD s názvom Live In London, čo je záznam jeho koncertu v júli 2008 v londýnskej O2 Aréne, na ktorý prišlo 20.000 divákov. Je na ňom 25 najslávnejších skladieb Cohenovej kariéry, medzi ktorými nechýbajú hity Hallelujah, Suzanne, Dance Me To The End Of Love či Everybody Knows. V auguste si ich vypočuje aj Bratislava.