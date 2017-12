Fero Hora vyberá: Piesne o láske a erotike

1. máj 2009 o 20:00

Naše prvomájové putovanie svetom oldies patrí trom hitom s mottom láska. Ponúkneme vám dueto s erotickým nádychom a dve vyznania lásky. Samozrejme prostredníctvom videoklipov.

Jedným z najplodnejších francúzskych umelcov 20. storočia bol rozhodne aj básnik, spevák, herec a filmový režisér Serge Gainsbourg. Od 60. rokov bol pri zrode celého radu francúzskych hitov. V jeho vlastnej interpretácii to bola najmä eroticky ladená pieseň Je t´aime...moi non plus. Koncom 60. rokov to bola naozaj odvážna nahrávka a jej rozhlasové vysielanie bolo zakázané napr. v Taliansku, v Poľsku,v Portugalsku, v Španielsku i vo Veľkej Británii, v ktorej však aj napriek tomu obsadila v rebríčku najpredávanejších singlov prvé miesto. U nás bolo vtedy takmer všetko dovolené a tak sa pesnička Je t´aime... hrala v rádiách i na diskotékach.

Spevák Barry Ryan začal kariéru v dvojici so svojím dvojčaťom Paulom. Vystupovali pod menom Paul&Barry Ryan, nahrali niekoľko singlov, ale mimoriadny úspech sa nedostavil. Keď sa Paul nervovo zrútil, tak sa Barry vydal na sólovú dráhu. Jeho malé platne sa dobre predávali. Najväčším hitom sa stala v roku 1968 pesnička Eloise. Napísal ju Paul Ryan a je to jeho vyznanie lásky dievčaťu menom Eloise, ktoré ale na jeho prosby nereaguje a stále sa mu stráca.

Spevák, gitarista a skladateľ Cat Stevens, vlastným menom Steven Georgiou sa v londýnskej štvrti Soho. Jeho otec bol Grék a matka Švédka a vlastnili reštauráciu. Jeho debutový singel vyšiel v roku 1966. Celkovo mal v období rokov 1967 až 1972 štyri Top 10 hity. Jeden z nich sa volá Lady D´Arbanville. Takmer celý rok 1968 bol Cat Stevens hospitalizovaný s tuberkulózou. Na lôžku však nezaháľal a napísal okolo 40 skladieb. Medzi nimi bola i pieseň Lady D´Arbanville, ktorú venoval svojej bývalej priateľke – herečke Patti D´Arbanville.

Jubilejné 50. vydanie relácie Fera Horu je aj posledné. Ďakujeme.