Sto míľ lásky Bena Harpera

Jedenásť nových pesničiek vzniklo v spolupráci s Harperovou Nemilosrdnou sedmičkou.

4. máj 2009 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA. Mnohé cesty k dobrej hudbe sú dnes upchaté a namiesto skutočných talentovaných muzikantov ponúka hudobný priemysel rôzne atrapy. Dopátrať sa k niečomu, čo pohladí vašu dušu, vyžaduje až detektívnu prácu, ale keď sa dostanete k americkému pesničkárovi Benovi Harperovi, tak to stojí za to.

Bližšie k bielej hudbe

Jeho meno určite nenájdete v Top 40, ale v Amerike patrí k najrešpektovanejším pesničkárom. Pre nezasvätených poslucháčov má napríklad blízko k Lennymu Kravitzovi, ale na rozdiel od neho Harper nikdy nerobil hudbu pre modelky, aby sa „špacírovali“ po móle. Na to sú jeho piesne príliš citlivé a osobné.

Dlhé roky rozdával radosť so svojou sprievodnou skupinou Innocent Criminals. Tentoraz však trochu zmenil svoj smer a dal sa dohromady s novou partiou Relentless 7. Názov tejto kapely, kde okrem neho pôsobia gitarista, bubeník a basák, by sa dal preložiť ako Nemilosrdná sedmička, veľmi presne vykresľuje ich hudbu.

Jeho nové skladby znejú ešte naliehavejšie a revolučnejšie ako predtým.

Dôkazom je jeho najnovší album White Lies For Dark Times, ktorý vyšiel minulý týždeň po celom svete. Niežeby jeho dlhoročná spolupráca s „nevinnými kriminálnikmi“ nestála za nič, ale spolu s Relentless 7 sa mu podarilo znovu občerstviť svoju hudbu.



Bude treba stovky míľ lásky, aby sme vyliečili míľu bolesti. Ben Harper v piesni Shimmer and Shine

Harperove korene vždy vychádzali z dvoch odlišných amerických kultúr, ktoré vlastne tvoria aj jeho genofond. Po čiernom otcovi zdedil lásku k soulu, blues a funku, po bielej mame zas lásku k folku a tvrdému rocku. Na jeho novinke ho to však ťahá bližšie k bielej hudbe .

„Tento zvuk som hľadal. Milujem nekompromisnú rockovú hudbu, ktorá vás úplne vysaje. Z našich piesní cítiť trochu z kapiel Queen a Pink Floyd, ale, samozrejme, aj blues a soul,“ povedal nedávno magazínu Rolling Stone.

Hudba ako liek

Harper vedel o kvalite svojich nových spoluhráčov už niekoľko rokov, ale až nedávno prišiel čas na zmenu. S Innocent Criminals nahral zopár skvelých albumov, ako napríklad Diamonds On The Inside (2003) alebo Lifeline (2007), no najnovší White Lies For Dark Times je skvelým obrazom dnešných babylonských čias.

Na vnútornom monológu o rozbitom vzťahu s milovaným človekom Harper opisuje dnešný svet, plný neistôt, nenávisti a straty viery, ktorý môžeme vyliečiť iba našou zodpovednosťou za okolie. Podľa neho to bude viac ako ťažké. „Bude treba stovky míľ lásky, aby sme vyliečili míľu bolesti,“ spieva v skvelej bluesrockovej skladbe Shimmer and Shine.

Harper, ktorý nie je len výborným pesničkárom, ale aj skvelým gitaristom a hráčom na všetky možné strunové nástroje, lieči svojou hudbou nové generácie poslucháčov.

Jeho sila nie je len v pesničkách, vychádzajúcich zo znovuobjavovania koreňov starej hudby, ale predovšetkým v živých vystúpeniach, ktoré vychádzajú z tradície legendárnych Grateful Dead.

Sú to koncerty, kde umelec a divák stoja na jednej strane barikády a spoločne sa oddávajú hudbe. V prípade Harperových Relentless 7 sa na ich vystúpeniach aj hrozivo blýska.