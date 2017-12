Deep Purple si zahrali v Bratislave

BRATISLAVA. Na Slovensko sa v nedeľu večer po necelých troch rokoch vrátila hardrocková legenda Deep Purple. Kým v roku 2006 vystúpili Angličania v Bratislave i Košiciach, tentoraz svojou návštevou poctili iba hlavné mesto Slovenska. V Sibamac arene Národného tenisového centra si vystačili bez predskokana a svoju šou odštartovali presne o ôsmej večer.

Aj keď bol priestor na státie rozdelený do dvoch častí na státie pod pódiom a "vzdialenejšie" státie, už počas prvých minút vystúpenia sa pod pódium mohol dostať každý. Z dôvodu riedkeho zaplnenia drahšieho sektora totiž bezpečnostná služba prestala kontrolovať vstupenky a tak sa dopredu mohol dostať i majiteľ lacnejšieho lístka.

Deep Purple sa v Bratislave uviedli skladbou Highway Star z albumu Machine Head (1972). Spevák Ian Gillan oblečený v bielom tričku i ďalší členovia kapely z Hertfordshire pokračovali bez prerušenia piesňami Things I Never Said a Wrong Man. Pri piatej piesni Rapture Of The Deep z rovnomenného ostatného albumu sa k slovu dostala aj huslistka.

Milovníci sólových gitarových pasáží si prišli na svoje pri sóle Stevea Morsea po odohratí skladby Contact Lost. Hudobníkovi, ktorý v zostave Deep Purple vystriedal v roku 1994 Ritchieho Blackmorea, stačilo len pár minút, aby niekoľkotisícový dav presvedčil, že svoj šesťstrunový inštrument ovláda naozaj brilantne.

V druhej polovici koncertu prišlo na legendárnu skladbu Smoke On The Water s nezameniteľným gitarovým riffom, pri ktorej bolo počuť už aj hlasivky Sibamac areny. Presne 80-minútová hudobná porcia ale divákov nemohla uspokojiť a tak sa päťčlenná formácia na pódium vrátila ešte raz. Prvým prídavkom bola coververzia amerického speváka Billyho Joe Royala s názvom Hush. Druhým kúskom v rámci prídavkovej časti bol ďalší veľký hit Black Night, v ktorom bolo opäť počuť aj husle.

Pre fanúšikov Deep Purple z Bratislavy a blízkeho okolia je rok 2009 mimoriadne štedrým na vystúpenia tejto kapely či jej bývalých členov. Po koncertoch bývalého gitaristu Ritchieho Blackmorea a jeho projektu Blackmore´s Night (12. februára) a dvoch po sebe nasledujúcich vystúpení bývalého klávesáka Jona Lorda (11. a 12. marca) si tak začiatkom mája mohli fanúšikovia vychutnať aj koncert súčasných členov Deep Purple.

Slávnu hudobnú značku od roku 2002 reprezentujú Ian Gillan (spev), Roger Glover (basgitara), Ian Paice (bicie nástroje, jediný zakladajúci člen), Steve Morse (gitara) a Don Airey (klávesy).

Setlist koncertu

1. Highway Star

2. Things I Never Said

3. Wrong Man

4. Strange Kind Of Woman

5. Rapture Of The Deep

6. Mary Long

7. Contact Lost

8. Sometimes I Feel Like Screaming

9. The Well Dressed Guitar

10.Wring That Neck

11. The Battle Rages On

12. Perfect Strangers

13. Space Truckin'

14. Smoke On The Water



Prídavky:

15. Hush (coververzia speváka Billyho Joe Royala)

16. Black Night