Piesne, ktorým pomaly splácame dlh

Obľúbenec Erica Claptona nahral nový album.

5. máj 2009 o 0:00 Peter Bálik

JJ Cale má tradične „obyčajne–neobyčajný“ zvuk.(Zdroj: BECAUSE MUSIC)

JJ Cale nehrá nič prevratné, jeho aranžmány sú úsporné a hlas nevýrazný. Napriek tomu dostal od kolegov a hudobníkov prezývku Maestro. Teraz prichádza s novým CD Roll On.



BRATISLAVA. Čo majú spoločné takí rozdielni umelci ako Eric Clapton, Lynyrd Skynyrd, Brian Ferry alebo Band Of Horses? Všetci nahrali piesne amerického skladateľa a gitaristu JJ Cala.

Jeho meno by ste medzi vyvolenými hľadali veľmi ťažko. Keď sa však pozriete na Claptonove výberovky, zbadáte, že niektoré z jeho najväčších hitov ako napríklad Cocaine alebo After Midnight napísal práve JJ Cale.

Americký hudobník, ktorý roky žije z vlastnej vôle v ústraní v americkom západákove Tulsa, nedávno vydal nový album Roll On.

Utajený Maestro

Hoci tento 70-ročný umelec pôsobí na scéne od začiatku šesťdesiatych rokov, je to iba jeho štrnásta štúdiová platňa. Na jeho hudbe nie nič prevratné, aranžmány sú veľmi úsporné, dokonca ani jeho spev nie je príliš výrazný.

Čo však robí z jeho piesní klenoty, po ktorých siahajú mnohí hudobníci a nazývajú ho Maestrom?

Jeho piesne majú v sebe magickú jednoduchosť, úprimnosť a poctivosť. Cale s humorom tvrdí, že je neúspešným gitaristom, ktorý rýchlo zistil, že so svojím hraním neprerazí, a tak sa dal na skladanie piesní. A to mu ide viac ako dobre.

Pritom jeho nahrávacia dráha sa začala pomerne neskoro. Prvý album Naturally nahral v roku 1972. To už mal 32 rokov života za sebou. Na začiatku mu pomohlo, že Clapton predtým nahral jeho After Midnight, čím na tohto utajeného pesničkára upútal pozornosť.

Lenže Cale je muž bez ambícií, podobne ako jeho piesne. Dokonca robí všetko preto, aby ho minula sláva. Odmieta dávať na obaly platní svoju tvár, tvrdí, že „sláva iba nafúkne vaše ego a hudobník začne veriť aj tomu, že jeho hovno vonia".

Aj na jeho najnovšom albume si obličaj zakrýva gitarou a vidno mu iba nos a jedno oko. Známa je aj jeho nechuť ku koncertným šnúram, veľmi nerád totiž opúšťať svoj okres.

Z núdze cnosť

Cale si roky razí svoju výhradnú cestu. Vyniesla mu status kultového hudobníka, ktorý robí hudbu bez kompromisov. Bol jedným z prvých muzikantov, ktorí fungovali na hesle DIY, čiže urob si sám. V 70. rokoch nebolo vo zvyku používať v štúdiu automatického bubeníka. JJ Cale to však robil z prozaického dôvodu - nemal na to, aby si zaplatil sprievodných muzikantov.

Paradoxne z tohto mínusu nakoniec vznikol jeho tradičný „obyčajný-neobyčajný" zvuk. S jednoduchým mixom bluesu, folku a country vytvoril štýl, ktorému kritici hovoria Tulsa Sound alebo Clasic JJ Cale Sound.

Samozrejme, tak znie aj jeho posledný album Roll On, na ktorom si v titulnej piesni zopakoval spoluprácu s Ericom Claptonom. Britský gitarový génius mu tak po spoločnom albume Road To Escondido opäť spláca pomyselný starý dlh z minulosti.

Aj vďaka Calovi sa Clapton po pôsobeniach v megaskupinách Cream a Blind Faith vykašľal na dlhé gitarové sóla a objavil pre seba čaro obyčajnej pesničky.