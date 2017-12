Hlas zlomeného srdca i neviazeného života

Britka Marianne Faithfullová prichádza s najlepším albumom za posledné roky.

6. máj 2009 o 0:00 Peter Bálik

Prvá dáma britského šansónu sa aj po vážnych zdravotných problémoch vždy dokázala vrátiť na hudobnú scénu.

BRATISLAVA. Britská speváčka a herečka Marianne Faithfullová to má vo svojom mene. Jej priezvisko by sa dalo preložiť ako plná viery a ako všetci vieme, viera aj hory prenáša.

Legendárna speváčka si vo svojom živote vytrpela viac ako dosť vrátane nedávneho vyliečenia z rakoviny a žltačky, no vždy sa dokázala vrátiť.

Jej najnovší album Easy Come, Easy Go síce v Európe vyšiel koncom minulého roka, ale vo zvyšku sveta iba nedávno. Dvojdiskový album duetov s osobnosťami americkej a britskej hudobnej scény je jej najlepším za posledné roky.

Prvá dáma

Faithfullová je dnes prvou dámou britského šansónu. Na ostrovnej scéne má dnes postavenie kultovej osobnosti, o čom svedčí, že na jej pozvania kývli mená ako Nick Cave, Keith Richards, Jarvis Cocker alebo Antony Hegarty.

Easy Come, Easy Go je súborom osemnástich piesní od rôznych známych aj menej známych autorov. Je to skutočne pestrá zmeska. Faithfullová vybrala spolu so známym producentom Halom Wilnerom country štandardy od Dolly Partonovej (Down From Dover) alebo Merle Hagarda (Sing Me Back Home), utajené perly z amerického pesničkárstva od The Decemberists (The Crane Wife 3), Neko Case (Hold On, Hold On), ako aj klasiky od Bessie Smithovej (Easy Come, Easy Go) a Leonarda Bernsteina (Somewhere A Place For Us)).

V zaujímavom hlase šesťdesiatdvaročnej speváčky je všetko. Zlomené srdce, utrpenie, neviazaný život, obrovské sklamanie. Kto pozná jej kľukatý životný príbeh, ihneď vycíti to peklo, ktorým si rokmi prešla.

V ére Sixties začínala ako popová princeznička, pre ktorú Mick Jagger a Keith Richards z Rolling Stones napísali hitovú pesničku As Tears Go By. So slávou však prišli aj tvrdé drogy, ktorým v sedemdesiatych rokoch úplne prepadla, skončila na ulici a trvalo dlhý čas, kým sa ich definitívne zbavila.

Jej pokrútený životný príbeh, hodný filmového spracovania, sa však zapáčil vtedajšej generácii britských punkerov a kritikov, ktorí do neba vyniesli jej comebackový album Broken English (1979). Za pozornosť stojí aj jej neskoršia nahrávka Strange Weather (1987), na ktorej prvýkrát spolupracovala s Halom Wilnerom.

Najlepší milenec Keith Richards

Na Easy Come, Easy Go si spoluprácu zopakovali. Medzi najlepšie veci na albume patrí jej interpretácia Morrisseyho songu Dear God Pleasy Help Me alebo duet s Nickom Caveom.

Najväčšiu pozornosť púta samozrejme Keith Richards, s ktorým si zaspievala country klasiku Sing Me Back Home. Faithfullová, ktorá v šesťdesiatych rokoch chodila s Mickom Jaggerom aj s Brianom Jonesom, sa po rokoch priznala, že sa delila o lôžko aj s Richardsom. „Bol to najlepší milenec," povedala, čo Keitha s jeho neopakovateľným humorom, samozrejme, veľmi potešilo. „Ja som to vždy o sebe tvrdil, ale nikto mi neveril!"