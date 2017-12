Toni Granko, hudobník z Malých Karpát

V Malých Karpatoch v dome, čo si veľa pamätá, tvorí neuveriteľnú hudbu. Softvérové možnosti kombinuje s gitarou, klávesmi a spevom. Krátky videofilm od Voices.

6. máj 2009 o 13:00 Voices, sme.sk

V Malých Karpatoch nad Svätým Jurom v dome, čo si veľa pamätá, tvorí neuveriteľnú hudbu. Softvérové možnosti kombinuje s gitarou, klávesmi a spevom bez textu. Taký je hudobník, ktorý si hovorí Toni Granko.

Po štúdiu herectva a práci v reklamnej agentúre Martin Turčan pochopil, že hudba je preňho nadovšetko. Pri nezáväznom kamarátskom glosovaní názvu svojho hudobného projektu uzrel svetlo sveta Toni Granko aka Yori Titurittu (http://www.myspace.com/yorititturituakatonigranko).

Dobre utajený a zriedka koncertujúci, zato pozoruhodný a šarmantný predstaviteľ domáceho downtempa. Spev kladie na úroveň všetkých ostatných nástrojov. Spieva bez textu, nechce sa ním obmedzovať, emócia skladby je podľa neho obsiahnutá v hudbe a hudba je zvuk. To je rovnica, ktorú by mal každý muzikant ctiť. Toni Granko robí hudbu preto, aby ľudia pookriali. Nahliadnuť do svojej hudobnej kuchyne nám umožnil v poslednej časti Hudobných úletov II.

Yori Titturitu je ďalším pseudonymom mladého hudobníka Toniho Granka, niekdajšej polovičky projektu Tea Peak, ktorá znamenala začiatok jeho kompjútrového komponovania. Jemná ambientno-folk-popová produkcia s hĺbkou a obrovskou dávkou citu.

Nezisková organizácia Voices sériou desiatich krátkych videofilmov Hudobné úlety II nadviazala na dvadsaťdielnu sériu, ukončenú v októbri 2008. Všetky videá sú zverejnené na www.voices.sk a www.sme.sk.