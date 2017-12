Star Trek sa vracia do kín. Ako prvý príbeh

Vo štvrtok má premiéru jedenásty film z prostredia kultového kozmického seriálu.

6. máj 2009 o 16:30 Miloš Krekovič

BRATISLAVA. „Vesmír, posledná hranica. Toto sú cesty vesmírnej lode Enterprise na jej misii: objavovať neznáme svety, hľadať nový život a civilizácie, s odvahou sa púšťať tam, kam sa dosiaľ ešte nikto nevydal.“ Odkedy sa v televízii prvýkrát objavil sci–fi seriál Star Trek, už uplynulo štyridsaťtri rokov.

Za ten čas vzniklo o fiktívnom svete šesť televíznych seriálov, jedenásť celovečerných filmov, knihy a počítačové hry. Plus hromada toho, čo vyprodukovali fanúšikovia. Diskusie, čo z toho do takzvaného kánonu Star Trek patrí a čo nie, pripomínajú dišputy teológov o posvätných spisoch.

Budúcnosť bude šťastná

Otcom sci-fi ságy je Američan Gene Roddenberry. Spisovateľ a producent, ktorý sa predtým živil aj ako letec, plánoval akýsi vesmírny western. Napokon vznikol seriál, ktorý boril predsudky a publiku servíroval utópiu. „Tým, že som vytvoril nový svet s novými pravidlami, mohol som sa vyjadrovať k problémom ako sexualita, viera, vojna vo Vietname či politika,“ vysvetľoval autor.

USA 60. rokov zmietali obavy zo studenej vojny a rasová segregácia. Spojená federácia planét, ktorú Roddenberry vymyslel ako ich protipól, vyznáva toleranciu. Nepozná choroby ani predsudky, iba túžbu po poznaní. Misionárom ideálov Federácie je jej flotila. Iné kultúry skúma, ale neovplyvňuje.

V čase, keď sa politická korektnosť až tak nenosila, bola posádka lode Enterprise rasovo pestrá. Bozk medzi bielym mužom a čiernou ženou na obrazovky prvýkrát priniesol práve Star Trek. Napätie medzi Východom a Západom zase miernila postava dôstojníka ruského pôvodu Pavla Čekova.

Star Trek je aj posadnutosť

Paradoxom je, že kultom sa seriál nestal v rokoch 1966 – 69, keď vznikali pôvodné epizódy. Napriek fanúšikom, ktorí už predtým podobné rozhodnutie zvrátili, spoločnosť NBC výrobu seriálu zastavila.

Kto sú trekkies?



Sú oblečení v smiešnych obtiahnutých svetroch žiarivých farieb. Vľavo na prsiach majú zvláštny špicatý symbol, do osobitého gesta spájajú ukazovák s prostredníkom a prsteník s malíčkom a rozprávajú sa čudným žargónom: o nejakých epizódach, filmoch či postavičkách.



Označenie trekkie vzniklo v roku 1967, keď Arthur W. Saha takto označil fanúšikov pôvodného seriálu zo šesťdesiatych rokov. Už vtedy nosili vulkánske špicaté uši podľa Spocka.



V americkej Virgínii majú kostol. Budova, ktorú volajú The Spock, má tvar osemuholníka a jej návštevníci nosia zašpicatené uši a snažia sa potlačiť ľudské emócie. V Las Vegas si môžete objednať startrekovú svadbu.

Popkultúrny fenomén prvej triedy zo Star Trek spravili až reprízy v 70. rokoch. V roku 1987, keď sa v televízii objavilo pokračovanie Next Generation a postavu kapitána Jamesa Kirka vystriedal Jean-Luc Picard, už dlho existovala subkultúra fanúšikov zvaných „trekkies“.

Svet Star Trek je premyslený do podrobností, ktorým môže konkurovať iba sága Pán prsteňov. Napríklad klingončina – fiktívnu reč, ktorá má už heslo v oxfordskom slovníku, sa môžete učiť na jazykových kurzoch. Mnoho serióznych vedcov zase vo voľnom čase cizeluje vzorce letu vesmírnych krížnikov. Existuje aj literárne odvetvie K/S (podľa postáv kapitána Kirka a jeho priateľa Spocka), ktoré do pôvodných príbehov podsúva homosexuálnu erotiku.

Podrobne je nalinkovaná ajhistória po 22. až 24. storočie, v ktorých sa príbehy Star Trek odohrávajú. Medzičasom sme ju vlastne dobehli – a vieme, že napríklad v roku 1992 sa žiadna eugenická vojna nezačala.

V popularite medzi postmi seriálu dodnes víťazí dôstojník Spock. „Celý život som mal problémy s emóciami, a tak som si myslel, že by bola zábava vytvoriť niekoho, kto ten problém nemá,“ povedal o miešancovi mimozemskej aj ľudskej rasy so špicatými ušami Roddenberry.

Herec Leonard Nimoy, ktorý Spocka hral, sa od postavy pokúšal odstrihnúť autobiografiou Nie som Spock. O čosi neskôr fanúšikov chlácholil druhou knihou, ktorú nazval: Som Spock.

Pochovaný vo vesmíre

Sú názory, podľa ktorých Star Trek končí smrťou Gene Roddenberryho v roku 1991. No už pred pohrebom tohto spisovateľa (ktorý sa odohral vo vesmíre) dýchali Star Treku na krk konkurenčné seriály ako Babylon 5. Dosiaľ posledný film Star Trek: Nemesis z roku 2002 bol prepadák.

Obrat sľubuje novinka, ktorá má vo štvrtok premiéru. Príbehom sa vracia do čias, keď sa budúci kapitán James T. Kirk zoznámi s mimozemšťanom Spockom. Opäť si v nej zahrá aj Leonard Nimoy.