Letné festivaly: budú, nebudú?

Zorganizovanie dobrého festivalu si vyžaduje niekoľko vecí. Jednou z kľúčových je dostatočný rozpočet. Ako sa s finančnou krízou vyrovnali naše najväčšie festivaly?

7. máj 2009 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Peter Bálik

Letná sezóna sa blíži a na slovenskej festivalovej mape stále zostáva vyše tridsať ďalších akcií. Zisťovali sme, ako ich organizátori tých najväčších pocítili ekonomické problémy.



Jedným z prvých festivalov, ktoré sa konajú počas letnej sezóny, je tradične bratislavský Wilsonic. Akcia, ktorá sa orientuje prevažne na elektronickú hudbu, zvyčajne už v týchto dňoch rozbiehala reklamnú kampaň. Teraz je to inak: „S doterajším hlavným sponzorom sme sa po vzájomnej dohode rozhodli nespolupracovať, keďže ten svoje prostriedky koncentruje na iné aktivity," hovorí šéf festivalu Tibor Holoda.

Pozícia generálneho partnera nakoniec zostala neobsadená a kríza sa prejavila aj tak, že od ďalších sponzorov Wilsonic získal menej peňazí. Festival, ktorý sa bude konať 11. až 13. júna na novej mestskej pláži v areáli Incheby, ešte čaká na stanovisko grantovej komisie ministerstva kultúry a spolieha sa na podporu komunity fanúšikov.

Podľa Tibora Holodu však tento ročník Wilsonicu nebude zaostávať za tými minulými: „Festival budú tvoriť štyri scény, z toho tri v krytých, veľkokapacitných stanoch a jedno open-air pódium. Toto leto sa u nás a na vybraných svetových festivaloch po prvý raz predstaví v koncertnej podobe nemecká zostava Jazzanova, z Kanady Junior Boys či spoločný projekt kapiel Modeselektor a Apparat - Moderat. A Wilsonic sa opäť zameral aj na nové, zatiaľ menej známe projekty zo svetovej i z domácej scény."

Granty stále nie sú

Ministerstvo kultúry podporuje v rámci grantových programov aj hudobné festivaly. Oficiálne výsledky však žiadatelia stále nevedia. Obvykle ich ministerstvo zverejňuje až koncom mája.

O ministerský grant žiadala aj agentúra Pohoda. Pre tú však je len jednou z položiek v rozpočte, náš najväčší festival má stáleho generálneho partnera a niekoľkých ďalších sponzorov. Medzi nimi nastali isté rošády, napríklad tradičnú Tatrabanku tento rok vystriedala ČSOB, ale podľa šéfa akcie Michala Kaščáka sa rozpočet veľmi nelíši od minulých rokov.

Najväčší slovenský festival Bažant Pohoda sa tento rok dokonca rozhodol pridať ďalší poldeň. „Síce sme prišli o zopár sponzorov, ale robíme všetko preto, aby sme to nahradili. Posilnili sme program, služby a pridali sme aj jeden poldeň,“ hovorí Michal Kaščák. Šéf nášho najväčšieho festivalu dodáva, že zažili ťažké roky, takže sú na podobné problémy pripravení.

V Trenčíne útočia na rekord

Bažant Pohode sa v posledných rokoch darí. Ponúka najpestrejší program a najkvalitnejší servis. Organizátorov teraz najviac teší, že napriek finančnej kríze na nich ľudia nezanevreli. Skôr naopak. Dva mesiace pred začiatkom festivalu zmizlo v predpredaji o dve tisícky lístkov viac, ako v tomto čase vlani. Pritom vlani padol divácky rekord s 33-tisíckami návštevníkmi denne. Príde ich tento rok ešte viac?

„Uvidíme, nechceme to zakríknuť a zatiaľ dúfame, že príde toľko ľudí ako minulý rok. Nechceme sa vyhovárať na krízu, pretože nemáme prečo. Ideme svojou cestou kríza-nekríza. Dokonca som sa stretol s tým, že sa ľudia vyhovárajú na krízu, aj v situáciách, keď to s ňou nemá nič spoločné. Je to ako zaklínadlo,“ dodáva Michal Kaščák.

Je hrdý, že britský denník Times zaradil Bažant Pohodu do dvadsiatky najlepších európskych festivalov: „Veľmi nás to potešilo. Sme veľmi radi, že si nás všimli bez toho, aby sme museli na nás upozorňovať. Oproti minulému roku sa tam vymenili štyri mená a pribudli sme my.“

Síce Slovensko príde v tomto lete o niekoľko stabilných festivalov, ale podľa Michala Kaščáka je európsky trend skôr opačný. „Rodia sa stále nové festivaly a skvalitňujú sa tie stabilné. Festivaly robia u nás väčšinou hudobníci, ktorí majú chuť hrať.“

Topfest má problémy

Aj organizátori populárneho Topfestu na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom majú chuť robiť naďalej svoj festival, no ten sa tento rok borí s veľkými finančnými problémami.

„Bojujeme, ale je to veľmi ťažké. Máme obrovské problémy. Niektorí sponzori s nami zrušili spoluprácu, iní išli so sponzoringom o polovicu dole. V minulosti sme sa spoliehali na pivárov, ale aj tí majú dnes veľké problémy a škrtia financie. Našťastie nás zopár ľudí podržalo,“ hovorí šef Topfestu Dušan Drobný.

Tento festival priniesol zopár zvučných mien svetovej scény ako Slayer, Korn, Alice in Chains alebo Babyshambles. Aj tento rok chce ponúknuť rovnako silný program ako v minulých ročníkoch.

Okrem problémov s financiami musí Topfest riešiť aj zmenu miesta. Akcia sa tento rok presťahuje z areálu Zelená Voda na vedľajšie pole. „S tým rastú ďalšie náklady. Musíme postaviť niektoré veci nanovo, napríklad toalety a ploty, ktoré sme mali predtým v areáli automaticky.“