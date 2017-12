Nové CD

John Scofield, Bonnie Prince Billy, Fink, Yusuf Islam, Kvety nikotínu.

7. máj 2009 o 0:00 peb, her, kv

Kvety Nikotínu: Lesostepi

Kvety Nikotínu



Kvety nikotínu sa pohybujú niekde na hranici odkazu Deža Ursinyho a slovenského alternatívneho pesničkárstva. Svoj najnovší, v poradí tretí album Lesostepi vydali nedávno na svojej vlastnej značke. Dostať ho kúpiť vo fyzickej podobe, ale môžete si ho aj s obalom stiahnuť zadarmo z ich domovskej internetovej stránky. Je výborné, že na Slovensku je ďalšia kapela, ktorá robí hudbu na kolene, ale jej pekné a introvertné piesne stoja určite za pozornosť.







Bonnie Prince Billy: Beware

Drag City/Wegart



Bonnie Prince Billy je jeden z najaktívnejších amerických pesničkárov. Tento hudobník, pripomínajúci pustovníka, totiž skoro každý rok vydá nový album. Posledný Beware sa od predchádzajúcich odlišuje vďaka mohutným refrénom. Svet si ho všimol vďaka Johnnymu Cashovi, ktorý naspieval jeho pieseň I See Darkness, čo mu vyslúžilo status kultového a temného pesničkára niekde medzi country a alternatívou. Jeho nové piesne sú však oveľa optimistickejšie a vzdušnejšie.



John Scofield: Piety Street

Universal

Prvým prekvapením najnovšej nahrávky známeho amerického gitaristu je názov Nábožná ulica. John Scofield sa však na staré kolená obrátil k trochu inej viere. Najskôr chcel urobiť pesničkový bluesový album, ale keď si uvedomil, že takých už existujú stovky, dal sa dokopy so spevákom a klaviristom Jonom Clearym. Výsledok? Scofieldova gitara znie stále rovnako, akurát hrá oveľa bluesovejšie, ale najmä na nečakanom podklade tradičných starých gospelových melódií.





Yusuf Islam: Roadsinger

Universal



V roku 2004 si zobral Yusuf Islam, ktorého celý svet v 70. rokoch poznal ako britského pesničkára Cata Stevensa, do ruky gitaru a napísal nové pesničky. Tie o dva roky vyšli na jeho comebackovom albume An Other Cup. Najnovší album Roadsinger hovorí o tom, že jeho návrat nebol iba chvíľkovým rozmarom pesničkára, ktorý kedysi napísal hity ako Wild World, Peace Train alebo Father and Son. Roadsinger je veľmi dôstojnou kolekciou Islama, ktorý v minulosti konvertoval na islam.







Fink: Sort of Revolution

Ninja Tune / Wegart



Sú to tri roky, čo Angličan Fink mašinky vymenil za akustickú gitaru a na svete bolo prekvapenie. Zamyslené pesničky presvedčili aj jeho nadriadených z labelu Ninja Tune, ktorí dovtedy pesničkárov obchádzali. Sort of Revolution je Finkov tretí album, na ktorom k zamatovému hlasu mieša blues, soul aj nenápadnú elektroniku. Novinkou je klavír - aj vďaka ktorému to teraz úprimným textom ešte viac svedčí. Chalabohu pre britského solitéra, revolúcia sa nekoná.