Brežnevova dcéra v Bratislave

V divadle Astorke spracovali osud dcéry sovietskeho aparátnika.

7. máj 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková

Brežnevova dcéra Galina sa stala postavou divadelnej hry Petra Pavlaca. Dnes ju vo svetovej premiére uvádza bratislavské Divadlo Astorka.



BRATISLAVA. Herečka Zita Furková sa s príbehom Galiny Brežnevovej zoznámila už pred rokmi. Dokument BBC z roku 1992 jej sprostredkoval režisér Vladimír Strnisko.



Zita Furková tému nosila v sebe, osudy dcéry milovaného a nenávideného sovietskeho diktátora a komunistického pohlavára sa jej hlboko dotkli. „Ženy takéhoto typu sú veľkým podkladom na tvorenie, vyvážene sa v nich spájajú emócie a racionalita," hovorí známa herečka.

Jej túžba zahrať si takýto typ sa napokon splnila. Hru Červená princezná pre ňu napísal Peter Pavlac a režijne ju pripravil Patrik Lančarič. „Veľa mladých nemá poňatia o období, ktoré Galina Brežnevová prežila. Hra je vlastne jeho preoranou analýzou. Preto je fantastické, že sa do nej zahryzli práve mladí divadelníci."

Čo dokážu moc a peniaze

Príbeh, ktorý vznikol, stavia na fiktívnej situácii, odohrávajúcej sa dva roky po zverejnení dokumentu. Brežnevová v ňom vystupovala dobrovoľne. Film mal mať aj pokračovanie, ktoré sa však nekonalo, a o niekoľko rokov skončila Brežnevová na protialkoholickom oddelení jednej z moskovských nemocníc. Zomrela v roku 1994.

To nemohlo nechať Zitu Furkovú chladnou. „Nebola strojcom svojho osudu, boli to okolnosti, v ktorých sa ocitla. Jej príbeh z čias komunizmu a perestrojky je skôr tragický. Človek má pocit, že je to už všetko za nami, ale nie je to tak. Treba hovoriť o tom, čo dokáže moc, peniaze a ich bezhraničnosť."

Spoločné zanietenie

Hra nie je monodrámou, čo Zita Furková považuje za dobré. Po boku jej Galiny v postave vnučky alternujú Kristína Turjanová a Petra Vajdová.

Ambiciózneho tvorcu stvárni Marián Labuda mladší. „Som veľmi rada, že so mnou hrá práve on, lebo sa mi po čase na javisko opäť preniesli dávne roky, keď som hrávala s jeho otcom. To najdôležitejšie však bolo spoločné hľadanie a zanietenie."