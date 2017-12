Kým diváci z kina neutečú

X–Meni mávajú obratnejšiu i logickejšiu fabuláciu ako Wolverine.

7. máj 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Wolverine stráca charizmu a jeho príbeh začína byť nezaujímavý. V čom je chyba?

Ťažko určiť, kto povedal štúdiám Twentieth Century Fox, že práve juhoafrický režisér Gavin Hood je ideálny na adaptáciu komiksových dobrodružstiev nožnicovorukého Rosomáka do filmovej podoby.

Začínal vážnymi náročnými drámami, sfilmoval Sienkiewiczov klasický román Púšťou a pralesom, Oscara získal za psychologickú drámu Tsotsi a aj jeho Unesený, hoci šlo o triler, stál najmä na vážnej a spoločensky závažnej téme pochybení amerických tajných síl pri boji proti terorizmu.

Aj David Benioff je známy ako scenárista onakvejších filmov - 25. hodina, Stay, Majster šarkanov. Azda len Trója niečo naznačuje. Zato druhý scenárista Skip Woods je jasný: Štvrtok, Swordfish aj Hitman stoja na sto ráz otrepaných zápletkách, nenápadito rozvíjaných všemožnými klišé, príbeh je predvídateľný a dejové zvraty neprekvapivé. Napriek tomu v kombinácii s hviezdnym obsadením a silnou reklamou dokázali zarobiť - a o nič iné nejde ani v tomto prípade.

Súčiastky našli v bazári

Rozhodne nejde o posolstvá, novodobú mytológiu či nedajbože baladickosť priam biblických rozmerov. V náznakoch sa síce mihne oidipovský komplex, otcovražda a celým filmom sa tiahne kainovsko-ábelovský súboj Logana - Wolverina s bratom Victorom, ale dominuje prostoduché rozprávanie, osviežené niekoľkými výraznými replikami a priemernými akčnými scénami.

Príbeh o mužovi, ktorý chcel byť dobrý, no krivda, volajúca po pomste, z neho (takmer) spravila zviera - čím viac sa toho o Wolverinovi dozvedáme, tým menej nás zaujíma, tým zvedavejší sme na jeho brata a súpera Victora Creeda, alias Sabretootha.

V tomto bode film zlyháva najviac. Neobratné rozprávanie, naivnú (a v rámci sveta X-Menov často nelogickú) fabuláciu by sme dokázali akceptovať. I to, že celý film ako keby bol vystavaný z bazarových, už viac ráz použitých dielcov. Niektoré súčiastky akoby sem vôbec nepatrili a tvorcovia ich do celku zamontovali nasilu. Že vedľajšia postava je silnejšia ako hlavná, však ospravedlniť nemožno. Pretože to znamená, že filmu chýba nielen originalita, ale i atmosféra a čaro.

Tajomstvo?

Hugh Jackman v hlavnej úlohe nie je o nič slabší ako Liev Schreiber v postave Victora, jeho Wolverine však celým tým opisom pohnútok a motivácií (väčšinou plytkých a prostých) stráca charizmu. Postava bez tajomstva je postavou bez príťažlivosti.

To, čo zostáva, je priemerná filmová zábava, ktorej úplne chýba svojráz, pečať tvorcu. Nenadchne, ani neznechutí.

Čo by sme však chceli v časoch, keď aj komerčné rádiá zostavujú playlisty podľa toho, čo je publikum schopné počúvať bez preladenia na inú stanicu. Kým teda diváci neutekajú zo sály a nepýtajú si naspäť vstupné, je to úspech. Asi.