Načo chodiť na koncert, keď je tu MySpace

7. máj 2009 o 14:58 SITA

BRATISLAVA. Americká pop-punková skupina Green Day odohrá 19. mája v New Yorku pri príležitosti vydania albumu 21st Century Breakdown koncert pre 300 fanúšikov. Záujemcovia o vstupenky na exkluzívne vystúpenie vo Webster Hall ich majú šancu získať prostredníctvom stránky Myspace.com/thelist. Niekoľko lístkov sa bude dať aj priamo zakúpiť v sobotu 9. mája. Ostatní priaznivci kalifornskej trojice môžu ich koncert sledovať online cez MySpace Music.

Očakávaný ôsmy štúdiový album 21st Century Breakdown sa na trh dostane 15. mája. CD bude pozostávať zo 17 skladieb rozdelených do troch častí - Heroes and Cons, Charlatans and Saints a Horseshoes and Handgrenades.

Prvým singlom z albumu je skladba Know Your Enemy. Green Day album predstavia aj na európskom turné, ktoré kapela absolvuje od septembra do novembra. Slovenskí fanúšikovia môžu Green Day vidieť naživo napríklad v blízkej Viedni, kde sa Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt a Tré Cool ukážu 6. novembra.

Informáciu zverejnil server NME.com.