Bude Bob Dylan nahrávať s Paulom McCartneym?

Americký pesničkár Bob Dylan prezradil v rozhovore pre magazín Rolling Stone, že by bolo zaujímavé spolupracovať s bývalým členom skupiny The Beatles Paulom McCartneym.

8. máj 2009 o 13:00 SITA

"Viem si to predstaviť, no ak by sme začali spolupracovať, muselo by to mať zmysel," uviedol hudobník, ktorého najnovšia nahrávka Together Through Life je na prvom mieste v americkom i britskom albumovom rebríčku.

"O tom, že Bob Dylan uvažuje o spolupráci s McCartneym sme sa dozvedeli v stredu ráno a ihneď sme o tom Paula informovali," povedal hovorca bývalého "chrobáka" pre denník The Independent.

Paul McCartney.

McCartney kedysi označil Dylana za génia a povedal, že by s ním veľmi rád nahral spoločnú pieseň.

Informáciu zverejnil server NME.com.