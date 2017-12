Simpsonovci si pocestujú. Sú na známkach

Rodina zo Springfieldu nemávala veľa možností, ako sa dostať zo svojho domu. Od tohto týždňa sa však bude prevážať na poštových zásielkách.

9. máj 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristín Kúdelová





LOS ANGELES, BRATISLAVA. Rodina Homera Simpsona zasa ukázala, aká je nevychovaná. Americká pošta mala doteraz zásadu, že na známkach môžu byť iba mŕtvi ľudia – lenže odteraz budú Američania lepiť na listy aj ju.

Simpsonovcov ospravedlňuje, že to v pláne nemali. Ich úlohou bolo vždy len zabávať na televíznej obrazovke, a to sa im darilo, pretože boli dostatočne nemožní. Ich úspech trvá dvadsať rokov, stále majú dobré vysielacie časy, v podstate všade na svete. Prečo sa dnes dostali aj na známky, by oni sami pravdepodobne nevedeli vysvetliť, na to majú príliš obmedzené schopnosti logicky myslieť.

Zrejme by to však vedeli vysvetliť filozofi a vedci, tí už zopár rokov o Simpsonovcoch so záujmom píšu. Paul Halpern z univerzity vo Philadelphii sa napríklad pýtal, prečo je malá Lisa celkom bystrá, hoci na to nemá genetické predpoklady. Pred dvoma rokmi svoje úvahy zhrnul v knihe s názvom Čo nás Simpsonovci môžu naučiť o fyzike, robotoch, živote a vesmíre.

No a minulý rok sa pridala aj skupina dvadsiatich amerických filozofov. V knihe The D'oh! of Homer rozoberali bežné dialógy v rodine Simpsonovcov a prirovnávali ich k slávnym výrokom Kanta, Hegla, Nietzscheho.

Pre americkú poštu bolo teda možno celkom prirodzené, že vydaním známok prispela k oslavám simpsonovských narodenín.

Producent James L. Brooks dostal za svoj seriál niekoľko televíznych cien EMMY a nedávno sa dozvedel, že môže pre Fox vyrábať ďalšie časti. A to, že robotu tvorcov ocenila aj pošta, ho veľmi dojalo. Agentúra Rueters ho citovala: „Mohli predsa pokojne vybrať niekoho, z koho mala naša spoločnosť naozaj osoh.“