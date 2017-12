Český Róm bude Superman. Slovensko posiela nudu

Blíži sa finále Eurovízie. Slovensko posiela dvojicu Kamil Mikulčík a Nela Pocisková. Česká republika kapelu Gipsy.cz a kostým Supergipsyho.

8. máj 2009 o 17:31 (tp, her, iDnes)

BRATISLAVA. 16. mája sa rozhodne, či mala celá „šaškáreň“ verejnoprávnej televízie zmysel. V Moskve sa totiž odohrá Veľké finále pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest 2009. Slovensko si za svojich zástupcov zvolilo dvojicu hercov – spevákov Kamila Mikulčíka a Nelu Pociskovú

Kým problémom víťazných slovenských zástupcov sú okrem muzikálovej nudy aj finančné prostriedky, v Českej republike zvolili iný prístup. Namiesto všeľudového hlasovania si svojho reprezentanta zvolili bez hlasu ľudu a na súťaž posielajú vtipnú paródiu.

Skupina Gipsy.cz s Radoslavom Bangom, ktorý plánuje po moskovskom pódiu poletovať v kostýme SuperRóma, na generálke prinajmenšom šokovala aj ruských usporiadateľov aktuálneho ročníka súťaže. „Nie je to Superman, ale Supergipsy, a to je veľký rozdiel,“ povedal podľa iDnes Banga na stretnutí s novinármi. „Superman, Spiderman, Batman sú vymyslené komiksové postavy, ale Supergipsy je skutočný," upresnil.

Predstava, že by Slovensko (pri súčasnej politickej garnitúre) poslalo na medzinárodnú súťaž kapelu Rómov je prinajlepšom utopická. A už vôbec nie takú, ktorá by si robila žarty. Nie, my sa radšej budeme tváriť vážne. A neskôr pravdepodobne aj ublížene.

Eurovízia pritom už dávno nie je súťažou, v ktorej ide o hudbu. V súčasnosti sa zmenila na politicko-spoločenský zápas niektorých krajín. V Rusku napríklad časť verejnosti protestuje, že krajinu bude reprezentovať speváčka s ukrajinskými koreňmi. Jej pieseň dokonca napísali Gruzínec a Estónka.

A také Gruzínsko, to svoju účasť na súťaži pre istotu zrušilo. Pôvodne chcelo súťažiť so skladbou, ktorá skrývala narážku na premiéra Vladimira Putina. Organizátori však pieseň zo súťaže vyradili a krajina odmietla poslať inú.

My však pošleme nekontroverznú skladbu Leť tmou, ktorá je „typický produkt vyrobený podľa receptu na úspech v televíznej súťaži. Pseudoromantický klavírny úvod s pár akordmi, do nich vstúpi ženský hlas. O chvíľu sa pridá mužský partner spolu so skupinou a už sa blížime k refrénu so sláčikmi.“ Ako sme už napísali.

Hádam to dopadne dobre. Nech už to znamená hocičo a pre hocikoho. Pre niektorých aj to, že budú fandiť Česku. Prinajmenšom už nebudeme riešiť čudné praktiky STV alebo speváka, ktorý spadol z pódia.