Do Bratislavy príde Marilyn Manson

Marilyn Manson so skupinou príde v rámci európskeho turné aj do Bratislavy. 9. júna vystúpi na koncerte v bratislavskom Národnom tenisovom centre.

9. máj 2009 o 12:14 TASR

BRATISLAVA. Marilyn Manson so skupinou príde v rámci európskeho turné aj do Bratislavy. 9. júna vystúpi na koncerte v bratislavskom Národnom tenisovom centre.

Neo glam-rocková formácia okolo známej kontroverznej osobnosti predstaví v rámci koncertu piesne z nového albumu The High End Of Low. Zahrať by však mala aj skladby z predchádzajúceho obdobia. V súčasnej štvorčlennej zostave, ktorej lídrom je kontroverzný spevák Brian Warner, hrajú Twiggy Ramirez na basovej gitare, Chris Vrenna na klávesových nástrojoch a Ginger Fish na bicie. Do Bratislavy prídu po koncerte v Brne.

Spevák, skladateľ a gitarista Brian Hugh Warner, rodák z amerického Cantonu v štáte Ohio, založil v Clevelande počas roku 1989 electro metalovu formáciu s názvom Marilyn Manson & The Spooky Kids. V roku 1992 si skrátili názov na ten dnešný, Marilyn Manson. Pod týmto alteregom Warner vystupuje aj na verejnosti.

V júli 1994 vydali debutový album s názvom Portrait Of An American Family, v októbri 1996 vydali druhý Antichrist Superstar. Úspešný bol ich tretí album Mechanical Animals zo septembra 1998, ktorý sa dostal v rebríčku na prvé miesto. Úspech im priniesol aj piaty album The Golden Age Of Grotesque z mája 2003, ktorý sa rovnako dostal na prvú pozíciu. Vydali sedem štúdiových albumov, ten aktuálny The High End Of Low vychádza tento mesiac.