Židovka a Arabka chcú mier v Izraeli. Alebo aspoň na Eurovízii

Izraelský vstup do speváckej súťaže Eurovízia v Moskve bude mať vážne posolstvo. Arabka a Židovka budú spoločne spievať za mier v ich krajine.

10. máj 2009 o 9:53 SITA

BRATISLAVA. Izraelský vstup do pompéznej speváckej súťaže Eurovízie - Eurovision Song Contest 2009 v Moskve, bude mať tento rok závažné posolstvo, Arabka a Židovka budú spoločne spievať za mier v ich ťažko skúšanej zemi.

Židovka jemenského pôvodu Ahinoam Nini a kresťanská Arabka z Galiley Miru Awad veria, že ich skladba There Must Be Another Way (Musí byť iná cesta) prekročí hranice Moskvy, kde sa súťaž od 12. do 18. mája bude konať.

"Odmietam veriť, že jedinou cestou je násilie a extrémizmus, beznádej a zúfalstvo," povedala pre agentúru AFP Nini, známa za hranicami Izraela pod pseudonymom Noa. "Nechcem žiť môj život s vedomím takejto budúcnosti, takže ak môžem niečo zmeniť, urobím to. Táto pieseň je malý krok," dodala. Obe speváčky tvrdia, že nie sú naivné. "Najviac, čo môžeme urobiť, je zasiahnuť čo najviac sŕdc a myslí ľudí."

V skladbe zaznejú slová v arabčine, hebrejčine a anglickom jazyku vyjadrujúce výzvu na mierové súžitie na Blízkom východe. "A keď plačem, plačem za nás obe. Moja bolesť nemá meno. A keď plačem, plačem k neľútostnému nebu a hovorím, musí byť iná cesta."

Výber Nini a Awad vyvolal protichodné reakcie v čase izraelských bojov v Pásme Gazy. Awad dokonca vyzvali, aby odstúpila na protest proti ofenzíve, ktorá si vyžiadala životy viac ako 1400 Palestínčanov a 13 Izraelčanov počas 22 dní bojov na prelome rokov.

"Našu účasť oznámili vo veľmi zlom čase, počas vojny v Gaze, preto reakcie boli takéto," dodala Awad. Arabsko-izraelská dvojica podpísala petíciu odmietajúcu "propagandistickú operáciu izraelskej vlády" zameranú na zdôrazňovanie ich odlišnosti v krajine, kde Arabi tvoria 20 percent z celkovej 7,4-miliónovej izraelskej populácie. "Vláda ma nevybrala do Eurovízie. Noa a ja sme súhlasili, lebo spolupracujeme už osem rokov," dodala Awad.

Awad, pochádzajúca z dediny Rama, je herečka, speváčka, textárka a aktivistka v oblasti arabsko-izraelských občianskych práv. Umelkyňa s palestínsko-bulharským pôvodom nahrala množstvo skladieb v arabčine aj hebrejčine.

Noa, sa narodila v Tel Avive, vyrástla v New Yorku. V jej repertoári je džez, pop, rock, ale aj tradičná hudba - a vystupovala s takými hviezdami ako Sting, Stevie Wonder a Carlos Santana. Izrael vyhral Eurovíziu tri razy - v rokoch 1978, 1979 a 1998. Podľa oficiálnej webovej stránky moskovského organizátora, súťaž ročne sleduje okolo 100 miliónov divákov.