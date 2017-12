Niekoľko premiér na jednom koncerte

Netradičný nový súbor predstaví tvorbu zaznávaných skladateľov.

10. máj 2009 o 13:00 kul

BRATISLAVA. V utorok 12. mája sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční prvý koncert nového hudobného súboru. Hugo Kauder Trio - netradičná kombinácia hoboja, violy a klavíra - vzniklo vlani na podnet Ivana Danka. Mladý prvý hobojista v stuttgartskej Opere oslovil generačne i názorovo blízkych hudobníkov: violistu Róberta Lakatosa a klaviristu Ladislava Fančoviča. Kombinácia týchto troch nástrojov je po zvukovej stránke zaujímavou verziou klavírneho tria, ale aj zostavou, ktorá otvára cestu k raritnému a novátorskému repertoáru.

Trio sa rozhodlo šíriť meno a odkaz skladateľa Huga Kaudera (1888-1972), patriaceho do generácie skladateľov prenasledovaných v 40. rokoch minulého storočia. Patrí sem veľká skupina nadaných autorov, hudobníkov, ktorí skončili v koncentračných táboroch alebo prežili zvyšok života v nútenej emigrácii, a ich diela zapadli na dlhý čas do zabudnutia. V posledných rokoch ich tvorbu so záujmom objavujú nielen hudobní historici historiografia, ale aj interpreti a poslucháči.

Na koncerte v Primaciálnom paláci zaznejú tri diela pre hoboj, violu a klavír, dve z nich v slovenských premiérach. Dielo Jevgenija Iršaia Surmounting vzniklo na objednávku Hugo Kauder Tria a bude mať svetovú premiéru. Začiatok koncertu je o 19.00 h.

Súbor Hugo Kauder trio tvoria muzikanti, ktorí už majú veľa skúseností z domácich i zahraničných pódií. Ivan Danko (1979) je prvým hobojistom v orchestri stuttgartskej Štátnej opery, pravidelne účinkuje v popredných nemeckých orchestroch (Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Bamberger Symphoniker, Münchener Kammerorchester, Württembergisches Kammerorchester...). Róbert Lakatos (1973) je zástupcom koncertného majstra v orchestri Solistes Européens Luxembourg a v Bruno Walter Symphony Orchestra, v minulosti bol členom Slovenskej filharmónie. Okrem klasickej hudby je jeho vášňou maďarský folklór. Je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Ladislav Fančovič (1980) sa popri úspešnej sólistickej kariére intenzívne venuje aj komornej hudbe. Má za sebou viaceré úspechy na medzinárodných súťažiach, vystúpenia na významných európskych festivaloch a ako sólista spoluprácu s mnohými orchestrami.