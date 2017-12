Dobré toxické piesne

Poslednou zahraničnou hviezdou Bažant Pohody sú americkí The Airborne Toxic Event.

11. máj 2009 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA. Program festivalu Bažant Pohoda je v podstate kompletný. Pre SME to koncom minulého týždňa povedal jeho hlavný organizátor Michal Kaščák. Poslednou väčšou zahraničnou hviezdou trenčianskeho festivalu je vychádzajúca hviezda amerického nezávislého rocku The Airborne Toxic Event.

Táto päťčlenná skupina z Los Angeles je síce z nového kontinentu, ale ak si vypočujete ich debutový rovnomenný album z roku 2008, ich záľubou je predovšetkým temnejšia britská hudba, akú v osemdesiatych rokoch hrali napríklad Joy Division alebo The Cure.

Začlenenie The Airborne Toxic Event do programu Bažant Pohody svedčí o tom, že na festival nechodia len kapely, ktoré mali svoje hviezdne momenty v minulosti, ale aj tie, na ktorých sláva ešte čaká. Spomeňte si napríklad na minuloročné koncerty The Cribs a The Gossip.

O tejto americkej partie napísal prestížny britský magazín New Musical Express, že je jednou najvzrušujúcejších nových mladých skupín.

The Airborne Toxic Event vznikli v roku 2006 na popud jej lídra Mikela Jolletta, ktorý chcel byť pôvodne spisovateľom, ale nakoniec ho zlákala hudbu. Vďaka ich MySpace stránke sa stali onedlho dosť populárnymi a všimol si ich aj magazín Rolling Stone. Ten ich v roku 2006 zaradil medzi 25 najzaujímavejších skupín na MySpace.

Kapela vydala svoj debut v nezávislej značke Majordomo, ale po krátkom čase sa pätica upísala slávnemu vydavateľstvu Island, ktoré ich prvotinu znova vydalo v marci 2009.

Kapela má za sebou prvých celebritných fanúšikov. Jedným z nich je napríklad basák U2 Adam Clayton, ktorý sa zamiloval do ich singla Sometime Around Midnight. The Airborne Toxic Event majú dnes blízko napríklad k britským White Lies alebo k americkým The Interpol. Aj ich hudba vychádza silno z osemdesiatych rokov. Od tých kapiel sa líšia náročnejšími textmi jej lídra Jolleta, ktorý sa pokúša spájať poéziu s rokenrolom.

Na festivale Bažant Pohoda, ktorý bude mať po prvýkrát v histórii dva a pol dňa, sa v termíne 16., 17. a 18. mája predstaví množstvo pozoruhodných mien svetovej a domácej hudby. V areáli vojenského letiska uvidíme Patti Smith, Travis, Klaxons, The Ting Tings, Basement Jaxx, Pendulun, The Blind Boys Of Alabama, Emilianu Torrini, Orchester Baobab, Collegium Musicum, Lamb, Martu Kubišovú alebo Operu SND.