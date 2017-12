Vypreparovaný sex

Umenie alebo honba za peniazmi? Dr. Smrť šokuje Nemecko novou výstavou mŕtvych tiel.

11. máj 2009 o 0:00 Štefan Hudec





BERLÍN. „Tentoraz ukazujeme všetko, od počatia až po smrť,“ hovorí pokojne bledý muž v čiernom klobúku. V berlínskej galérii Postbahnhof osobne predstavuje svoje posledné diela, ktoré ihneď vyvolali škandál. Žiadne prekvapenie u najkontroverznejšieho nemeckého umelca súčasnosti.

Vyštudovaný lekár Gunther von Hagens (64) po prvý raz ukazuje vypreparované mŕtve telá, ktoré sa pohybujú. Skáču do výšky, hrajú na saxofóne, tancujú flamenco. Imituje dokonca slávnu „lietajúcu“ scénu z Titanicu či Santa Clausa so sobmi. Do detailov ukazuje vnútorné orgány a vážne choroby – napríklad mozgový tumor či zdegenerované plody detí.

Výstava s názvom Cyklus života pozostáva z dvesto tiel zobrazených od narodenia až po smrť. Vrcholným dielom je pár uprostred pohlavného styku. „Smrť a sex sú tabu témy. Ja som ich spojil. Smrť patrí k životu. A bez sexu zase žiadny život nevznikne,“ vysvetľuje Hagens. Práve to dielo, neprístupné pre mladších do 16 rokov, vyvolalo škandál. Berlínski politici z konzervatívnych i ľavicových strán ho označili za perverzné a umelca obvinili, že mu ide o peniaze.

Pravdou je, že Hagensove výstavy majú mimoriadny úspech u divákov. Jeho predošlú výstavu Svety tiel videlo po celom svete už 27 milióna ľudí.

Profesor anatómie Gunther von Hagens objavil koncom v 70. rokoch minulého storočia metódu plastinácie. Aby zabránil rozkladu mŕtveho tela, nahradil tuky a vodu silikónovým kaučukom. Telá začas neskôr aranžovať, organizovať výstavy a plastinácie pre verejnosť.

Berlín šokoval už pred ôsmimi rokmi, keď zobrazil ženu vo vysokom štádiu tehotenstva. Napriek silným protestom cirkvi mal obrovský komerčný úspech a v nemeckej metropole si jeho tvorbu pozrelo 1, 2 milióna ľudí.

Súčasná výstava má aj jasný výchovný charakter. Hovorí o zdravom životnom štýle, dôležitosti pohybu a správneho stravovania. Porovnáva napríklad zdravé pľúca s fajčiarskymi, ktoré zožiera rakovina.

Na stenách Postbahnhof visia citáty, ktoré nútia k zamysleniu. „Vaše telo je harfou vašej duše a je na vás, či mu budete púšťať sladkú hudbu alebo nepokojné tóny,“ stojí na jednom z nich.

Špecialitou na záver prehliadky je formulár, ktorý môžete vyplniť a poskytnúť po smrti svoje telo na plastináciu. Jedna z tých, ktorá to už urobila, je mladšia sestra umelca Sunhilda Maternová. Ako mladá rada tancovala a preto si želá, aby ju brat zobrazil ako brušnú tanečnicu.