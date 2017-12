Černý začal rozoberať Entropu

Český umelec reaguje na demontáž vlády predčasnou demontážou svojho diela.

BRATISLAVA. V sídle Rady Európskej únie v Bruseli sa začala demontáž monumentálnej plastiky Davida Černého Entropa, ktorú tento kontroverzný umelec vytvoril v súvislosti s polročným českým predsedníctvom únie. To sa síce skončí až 30. júna, no Černý sa rozhodol pre jej predčasné odstránenie na protest proti spôsobu odstránenia vlády Mirka Topolánka.

„To, čo urobili sociálni demokrati spolu s prezidentom Klausom, alebo naopak, Klaus s nimi, považujem za hanebnosť a ostré strápnenie doterajšej vlády, nech už bola akákoľvek,“ hovorí David Černý pre SME. „Navyše, svoje dielo som robil po dohode s Topolánkovou vládou, táto nová mi nie je partnerom a nič som ňou nemal spoločné.“

Černý odhaduje, že plastika bude rozobraná asi za štyri dni. „Pracuje na tom osem ľudí a je to asi rovnako náročné, ako jej inštalovanie.“ Terajšie práce si financuje sám. „Je to moje slobodné rozhodnutie, dielo patrí mne a nepotrebujem na to nijaké povolenie. Pravda, finančná strata, keď som štátu vrátil dva milióny poskytnuté na vznik Entropy, veselo narastá.“

Inštalácia, znázorňujúca stereotypy 27 členských krajín únie, vyvolala v mnohých krajinách ostré protesty. Najväčšie v Bulharsku, ktoré dosiahlo, aby jeho časť plastiky, znázorňujúca krajinu tureckým záchodom, bola zakrytá. Slovensku, ktoré bolo zobrazené ako balíček previazaný maďarskou trikolórou, sa uspokojilo s ospravedlnením.

Entropa pobúrila aj tým, že Černý ju vytvoril sám, hoci do poslednej chvíle mystifikoval, že ide o kolektívne dielo autorov všetkých členských krajín. „Myslím, že viacerým sa uľaví, keď Entropu zvesím, ale paradoxne istý čas to vyzeralo, že Švédi, ktorí po Česku preberajú predsedníctvo únie, nechajú moju plastiku aj počas svojho šéfovania,“ povedal Černý.

Kam s ňou?

Umelec, ktorý neraz svojou tvorbou šokoval či provokoval (kráčajúci trabant, obrátená socha sv. Václava v pražskej Lucerne, obrie bábätká na žižkovskej veži či naružovo premaľovaný tank na Smíchove), však v prípade bruselskej plastiky pripúšťa, že jej háklivosť zvyšuje fakt, že išlo o štátnu zákazku. „Už by som do niečoho podobného nešiel, bola to moja prvá a určite posledná štátna objednávka.“

Z Bruselu Entropu prevezú do pražskej galérie Dox v Holešoviciach. „Tu bude vystavená niekoľko mesiacov, ale potom neviem, čo s ňou. Uvítal by som kupca, no nielen pre financie. Nemám ju kam dať.“