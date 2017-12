Dalí: Najlepšie to bolo vo väzení

Fúziky vytočené dohora a pohľad šialenca. V takejto podobe poznáme jedného z najznámejších umelcov dvadsiateho storočia, maliara, spisovateľa a programového blázna Salvadora Dalího. Narodil sa pred 105 rokmi, 11. mája 1904.

12. máj 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





Salvador Felipe Jacinto Dalí

Narodil sa 11. mája 1904. V roku 1929 nakrútili spolu s Luisom Buňuelom film Andalúzsky pes. V roku 1934 ho vyhodili zo skupiny surrealistov. Zomrel 23. januára 1989.

„Maľovanie je najpoctivejšie umenie. Nemôžete pri ňom podvádzať, je len dobré alebo zlé,“ povedal raz Salvador Dalí pre časopis People. Sám umelec však podvádzal často a rád. Možno sa to dá nazvať úmyselnou štylizáciou. Dalí dávno pochopil, že umenie v dvadsiatom storočí nepredáva ani tak jeho kvalita, ako postava, príbeh a mýty okolo umelca.

Malý maliarsky talent

V malom španielskom roľníckom mestečku Figueres sa 11. mája v roku 1904 o 8.45 narodil Salvador Felipe Jacinto Dali i Domenech. Neďaleko hraníc s Francúzskom, v španielskom Katalánsku, sa do rodiny váženého právnika a notára narodil syn, ktorý sa už ako dieťa prejavoval maliarskym talentom.

Dobre situovaná rodina s letným domom v neďalekej rybárske dedinke Cadaques ho v jeho záľube podporovala. V slnečnom letnom dome mu dokonca vyhradila miesto pre jeho prvé maliarske štúdio.

Mladý maliar podobne ako Pablo Picasso navštevoval umeleckú školu. Rovnako ako slávny kubista študoval na prestížnej madridskej Kráľovskej akadémii múzických umení. Maľovať sa však učil už vo Figueres. Hovorí sa, že počas letných prázdnin v roku 1916 objavil súčasnú maľbu. O rok na to mu otec zorganizoval prvú výstavku, na ktorej predstavil obrázky nakreslené uhlíkom. Širokej verejnosti jeho ranné maľby predstavili o dva roky neskôr.

Na prestížnej akadémii si všimli, že prišiel veľký talent. Zároveň sa prejavoval ako výstredný mladík, ktorý školu kade–tade obchádzal.

Rád experimentoval s kubizmom, aj keď v Madride vtedy nejestvoval žiaden kubistický maliar, od ktorého by sa mohol učiť.

Väzenie?

V roku 1924 sa Dalí dostal do väzenia. Vraj tam strávil dva mesiace, aj keď záznamy hovoria o 21 dňoch.

„Poviem vám, najhoršia vec je sloboda. Sloboda akéhokoľvek druhu je najhoršia pre kreativitu. Strávil som dva mesiace vo väzení v Španielsku a tie dva mesiace boli najšťastnejšie v mojom živote. Predtým som býval nervózny, netušil som, či dokážem čosi namaľovať či napísať báseň, chytiť dievča alebo sa hrať s chlapcami.

Ľudia ma ale poslali do väzenia a môj život sa stal nádherný,“ povedal raz. V roku 1925 sa však Salvadorovi v Barcelone podarí zorganizovať veľkú výstavu svojich diel. Výstava je úspechom a mladý umelec sa stane známym. Ešte známejším, keď tri z jeho obrazov - vrátane Košíka s chlebom, odvezú do Pittsburghu. Práve tento obraz naznačuje, že Dalí sa ako mladý inšpiroval, kde len mohol. Realistická maľba by sa pokojne stratila v kolekcii maliarov zo 17. storočia.

Dalího Košík s chlebom.

Paríž a nekompetentná škola

Medzičasom musel odísť zo školy. V roku 1926, krátko pred záverečnými skúškami, ho vedenie školy vyzvalo, aby akadémiu opustil. Sebavedomý Dalí sa údajne vyjadril, že na škole aj tak nie je nik, kto by bol kompetentný posúdiť jeho umelecké schopnosti.

V tom čase sa zároveň spriatelil s Picassom i Joanom Miróom. V roku 1929 sa Dalímu podarilo vystavovať v Paríži. Stretol surrealistu André Bretona a pridal sa k zoskupeniu, ktoré chválilo automatizovanú tvorbu. Zároveň s Luisom Buňuelom pracoval na prvom surrealistickom filme Andalúzsky pes.

V tom istom roku však Dalí stretol aj ženu Paula Eluarda. Gala sa stala jeho múzou, láskou a neskôr i manželkou. Práve ženy a milenky mohli byť jedným z najvážnejších dôvodov, ktorý nakoniec rozdelil francúzskych surrealistov a Dalího.

Počas 2. svetovej vojny Dalí a Gala utiekli do USA. Tam sa umelcovi darilo, vo svojej tvorbe však opustil surrealistickú školu a vstúpil do svojho „klasického“ obdobia. Z maliara sa zároveň stala svetová umelecká hviezda.

Smrť múzy

V júni 1982 zomrela Gala. Dalí sa cez jej smrť nedokázal preniesť, aj keď ich vzťah bol komplikovaný a na sklonku života mu možno pomáhala v sebaničení. Po jej smrti sa hovorilo o viacerých Dalího pokusoch o samovraždu.

Maliarova smrť je však podobne neskutočná, ako jeho diela. V roku 1984 sa skoro upálil vo vlastnom dome. Jedna z verzií udalosti tvrdí, že v spálni experimentoval so sviečkami a od nich sa chytila jeho posteľ. Iná, že sa pokúsil o samovraždu.

O dva roky neskôr Dalímu voperovali srdečný stimulátor. V roku 1988 dostal infarkt, no prežil ho.

Umelca však nechali ležať v nemocnici, kde v januári nasledujúceho roku zomrel. Príčinou bol ďalší infarkt i komplikácie spojené s dýchaním.