Marilyn Manson príde na Slovensko

Americký extravagantný rocker u nás absolvuje koncertnú premiéru v júni.

12. máj 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Americký extravagantný rocker Marilyn Manson sa prvýkrát predstaví na Slovensku.

BRATISLAVA. Hovorí sa, že Marilyn Manson rozdeľuje svet na dva tábory - na tých, čo ho milujú, a tých, čo ho nenávidia.

V skutočnosti jeho kult žije preto, že sa stále nájde dosť ľudí, ktorých zaujíma. Chlapík, čo si všetko postavil na androgýnnom imidži, je zvyšku sveta doslova ukradnutý.

Marilyn Manson príde so svojou šou 9. júna do Bratislavy, predstaví sa v Národnom tenisovom centre. Teraz je na európskom turné k svojmu novému albumu The Hig End of Low. Na Slovensku sa predstaví so štvorčlennou sprievodnou skupinou, ktorej šéfuje jeho blízky spolupracovník a gitarista Twiggy Ramirez.

Marilyn Manson si meno odvodil od hollywoodskej hereckej ikony Marilyn Monroe a masového vraha Charlesa Mansona. Na americkej scéne sa presadil v roku 1996 s druhým koncepčným albumom Antichrist Supestar.

Medzi jeho najúspešnejšie albumy patrí nasledujúci Mechanical Animals (1998), ktorý niektoré z amerických reťazcov stiahli z obchodov za provokatívny obal a obsah.

Vydal sedem štúdiových albumov, s nimi sa drží na predných priečkach svetových hitparád. Najnovší The High End Of Low vychádza 26. mája. Kritici pripomínajú, že práve provokatívnosť jeho piesní, koncertov a videoklipov je základom úspechu v súčasnej popmusic, ktorá stavia skôr na obale ako obsahu.