Dnes odštartuje Eurovízia

Prvý priamy prenos z aktuálneho ročníka Eurovision Song Contest 2009 uvidia diváci v utorok večer.

12. máj 2009 o 10:01 TASR

BRATISLAVA. Aktuálny ročník Eurovision Song Contest 2009 uvidia televízni diváci v priamom prenose dnes večer.

Prvé semifinálové kolo s 21 semifinalistami odštartuje na Jednotke Slovenskej televízie o 21.00 h.Vtedy sa v Moskve odštartuje pesničková súťaž, ktorú by mali sledovať až desiatky miliónov divákov. Úplne prvým semifinalistom je Andrea Demirovic z Čiernej Hory s piesňou Just Get Out Of My Life.

Český zástupca Gipsy.cz, ktorý sa predviedol aj na finále slovenského Eurosongu, bude spievať Aven Romale ako druhý v poradí.

Sprievodcom programu bude Roman Bomboš, moderátor Rádia Slovensko, ktorý bude komentovať oba semifinálové aj finálový priamy prenos.

Slovenskí reprezentanti Kamil Mikulčík s Nelou Pociskovou zaspievajú vo štvrtok 14. mája.