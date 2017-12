Vystavia veci z Lennonovej vraždy

Výstavu o Johnovi Lennonovi s názvom "John Lennon: Newyorské roky" otvoria dnes v Rokenrolovej sieni slávy v New Yorku.

12. máj 2009 o 11:47 TASR

NEW YORK. Výstavu o Johnovi Lennonovi s názvom John Lennon: Newyorské roky otvoria dnes v Rokenrolovej sieni slávy v New Yorku. Okrem jeho gitár, listov a ďalších osobných vecí na nej bude aj zakrvavené oblečenie, ktoré mal slávny člen skupiny Beatles na sebe, keď sa stal obeťou vraždy.

Balíček s oblečením dostala Yoko Ono od lekára v decembri 1980 po tom, ako pomätený fanúšik zastrelil v New Yorku vtedy 40-ročného Lennona.

"Bolo to ťažké rozhodnutie zahrnúť to do výstavy. Aj som si myslela, že to bude kritizované," povedala vdova po hudobníkovi. Ako uviedla, chcela upriamiť pozornosť na dôsledky ozbrojeného násilia.

Na výstave je slávne lennonove tričko s nápisom New York City, jeho pianíno z bytu v budove Dakota a posmrtná cena Grammy za album s Yoko Ono Double Fantasy.

"Viem, že je to svojím spôsobom smutné a veľmi dojímavý paradox, že tak miloval toto mesto a v ňom ho aj zabili," povedala Yoko Ono na tlačovej konferencii pred otvorením výstavy.

