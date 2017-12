Pred 135 rokmi sa v Paríži konala prvá výstava maliarov, ktorých posmešne prezývali impresionisti. Dnes majú ich obrazy nesmiernu hodnotu a už dávno nevyvolávajú vzrušené debaty a posmech.

14. máj 2009 o 0:00 Peter Pišťanek

Keď sa 15. apríla 1874 otvorili brány prvej spoločnej výstavy tohto voľného združenia v priestoroch ateliérov slávneho fotografa Nadara, chodil sa na ich obrazoch zabávať pomaly celý kultúrny Paríž. Vtedy sa o nich ešte nehovorilo ako o impresionistoch. Sami sa nazývali Tvrdošijnými alebo Anonymnou spoločnosťou.Podľa tradície použil prvýkrát slovo „impresionizmus" až výtvarný kritik Louis Leroy z denníka Figaro, keď hanlivo napísal o výstave a ako fackovacieho panáka si vybral Clauda Moneta s jeho obrazom Dojem, východ slnka (L'Impression, soleil levant), evokáciou prístavu Le Havre, ponoreného do rannej hmly, ktorý bol jedným zo 165 vystavovaných obrazov.

V článku nazvanom Výstava dojmológov (L'Exposition des impressionistes) opisuje svoju návštevu výstavy v sprievode fiktívneho krajinára Josepha Vincenta: „Ráčili by ste mi prezradiť, čo sú tie čierne fľaky tu dolu na samom spodku obrazu?" spýta sa maliar autora pred Pissarrovým obrazom Bulvár kapucínok.

„No," odpovedá autor článku, „to sú ľudia na prechádzke." „Tak takto vyzerám, keď sa prechádzam po Bulvári kapucínok?" rozčuľuje sa fiktívny maliar. „Hrom a peklo! Nestrieľate si zo mňa nakoniec?"

A keď napokon dospejú k spomínanému Monetovmu obrazu (dnes v parížskom Marmottanovom múzeu), Joseph Vincent stratí nervy. „Aká sloboda, aký uvoľnený rukopis! Tapeta v stave zrodu je prepracovanejšia!"



Korene

Všetko sa však ani zďaleka nezačalo v roku 1874. Pokusy o reprodukovanie subtílnych valérov svetla a atmosféry a používanie techniky farebných škvŕn a dynamických ťahov štetca vznikli už dávno pred narodením prvých budúcich impresionistov. Jeden z veľkých inšpiračných zdrojov predstavovala anglická krajinárska škola z prelomu 18. a 19. storočia (Joseph M. W. Turner, Richard P. Bonnington a najmä John Constable) a francúzski krajinári (Jean-Baptiste Camille Corot, Charles-Francois Daubigny a Gustave Courbet). Najmä Corot bol majstrom atmosfér - jeho krajiny, pohrúžené v opare hmly, v ktorej obrysy splývajú, sú jednoznačnou predzvesťou impresionistického videnia: „Krása v umení, to je pravda vykúpaná v dojme, ktorý v nás vznikol pri pohľade na prírodu."

Na rozdiel od týchto niekoľkých spomenutých výnimiek, oficiálne výtvarné umenie tých čias sa ocitlo v závoze, prinajmenšom z dnešného pohľadu. Vládol tzv. akademizmus, maľovanie historických, alegorických a náboženských výjavov či portréty príslušníkov vtedajšej smotánky v neoklasistickej maniere. Ako keby tvorcovia druhej polovice 19. storočia zavrhli alebo odmietli živé, pulzujúce diela francúzskeho rokoka, obrazy Watteaua, Fragonarda, Bouchera či Poussina. Ich obrazy boli síce technicky dokonalé, ale zbytočne ulízané, farebne krotké, ladené skôr do tmava. K špičkovým predstaviteľom akademizmu (Jean Auguste Ingres, Léon Bonnat, William-Adolphe Bouguereau, Édouard Debat-Ponsan, Willem Battaille) mali členovia impresionistickej skupiny rozporuplný vzťah: na jednej strane ich obdivovali a učili sa od nich technickú virtuozitu, no na druhej strane boli voči nim v opozícii a na dlhé roky ich fakticky vymazali z histórie - veď nejedna publikácia o francúzskom maliarstve 19. storočia pôsobí dojmom, ako keby tu boli len impresionisti a ich priami predchodcovia.



Nastupuje nová krv

Impresionistická generácia sa narodila v rokoch 1830 až 1841. Budúci novátori prišli z rôznych koncov Francúzska a okolo roku 1860 sa všetci stretli v Paríži - študovali maľbu v Suissovej akadémii (Pissarro, Cézanne a Guillaumin) a v Gleyrovom ateliéri (Monet, Renoir, Sisley a Bazille), ale najmä sa stretávali v rôznych kaviarňach. Aj napriek relatívne blahosklonnému režimu panujúcemu v týchto vyhlásených umeleckých školáchutekali mladí maliari najprv do Fontainbleauského lesa a neskôr do Bougivale (nedeľné výletné miesto Parížanov, dnes súčasť Paríža), kde maľovali malebný prístav Grenoullère, okolo ktorého sa náhlili v neprestajnom ruchu loďky, pestrofarebné toalety, kým pomedzi lístie stromov sa na pohyblivej hladine rieky lomili tisíce slnečných odbleskov. Aby dokázali zachytiť dynamizmus a veselosť tohto pohľadu, spontánne objavili budúce technické princípy impresionizmu: delenie základného tónu a žiarivé farby, ktoré aplikovali na plátno bez predchádzajúceho zmiešania a potom sa zjednocovali na divákovej sietnici.



Výstavníctvo v Paríži

Základom oficiálneho výtvarného umenia vo Francúzsku bol Salón. Organizovali ho každoročne od roku 1667, keď vznikla francúzska Akadémia krásneho umenia (Académie des Beaux-Arts). Salón sponzoroval priamo francúzsky kráľ a konal sa v Louvri. Pôvodne na nich mohli vystavovať len členovia akadémie, neskôr ich otvorili aj umelcom z verejnosti. Poroty Salónu sa však skladali z členov akadémie a tí rozhodovali, ktoré diela sa vystavia a ktoré dostanú ocenenie. Tento konzervatívny systém členov akadémie kládol dôraz na konformitu, a tak viacerí umelci často len kopírovali predošlé úspechy iných umelcov. Návštevnosť Salónu bola až štyritisíc návštevníkov denne pri vstupnom jeden frank. Salón sa konal každý rok od 15. apríla do 1. mája a priemerne sa vždy vystavovalo okolo štyritisíc diel.

Umenie v Salóne sa teda oficiálne organizovalo a povolanie oficiálneho umelca malo vo vtedajšom Francúzsku rovnakú prestíž ako zamestnanie v armáde alebo vo verejných službách. Úspešní umelci získavali lukratívne štátne zákazky - dekorovanie monumentov, divadiel, univerzít, súdnych budov a iných verejných priestorov, takže štát staval talenty umelcov v Salónoch pred skúšku, ktorá pre ich kariéru znamenala buď rozkvet, alebo úplný zánik. Aj napriek všetkým svojim nedostatkom bol Salón dlhodobo prospešným podujatím, pretože pomohol mnohým mladým umelcom v ich kariére. A navyše podnecoval záujem širokej verejnosti o výtvarné umenie. Slávni maliari tých čias boli významnými celebritami, niečo ako hviezdy populárnej hudby dnes. Viacerí impresionisti preto na Salón nikdy nezanevreli a usilovali sa - popri aktivitách v rámci paralelných štruktúr - vystavovať aj na ňom: Cézanne, Monet, Renoir.



Čas hnilých plodov

Po škandále spojenom s prvou výstavou v roku 1874 nasledovala 1. apríla 1876 druhá výstava impresionistov. Organizoval ju už obchodník s obrazmi Paul Durand-Ruel. V jeho galérii na Rue Le Peletier vystavovalo dvadsať umelcov asi 250 olejov, pastelov, akvarelov, kresieb a leptov.

Aj druhá výstava narazila na rovnaké nepochopenie ako prvá, čo dobre vystihuje článok vo Figare, tentoraz z pera Alberta Wolffa, z 3. apríla 1876: „Le Peletierovu ulicu stíha nešťastie. Po požiari Opery doľahla na štvrť nová pohroma. U Durand-Ruela otvorili výstavu, údajne maliarsku. Pokojný chodec, privábený zástavami, ktoré zdobia priečelie, vojde a jeho žasnúcim očiam sa zjaví hrozné divadlo: zišla sa tu skupina nešťastníkov zachvátených šialenou ctižiadostivosťou, päť alebo šesť bláznov, medzi nimi jedna žena, aby tu vystavovala svoje diela. Niektorí ľudia sa pred nimi pučia od smiechu.

Mne sa pri tom zviera srdce. Títo takzvaní umelci sa volajú impresionistami; vezmú plátno, trochu farby, štetce, náhodne nahodia zopár tónov a podpíšu sa pod ne. Tak ako keď choromyseľní na vychádzke z blázinca zbierajú po ceste kamienky a predstavujú si, že našli diamanty." A v podobnom zničujúcom duchu Wolff pokračoval v celom článku. Bolo to, ako keby impresionistov zasypal dažďom hnilých paradajok.

Iní kritici sa však stavali k novému maliarskemu hnutiu žičlivo. Vážený Jules-Antoine Castagnary vo svojom hodnotení tohoročného Salónu vyjadril ľútosť, že sa na ňom nezúčastnila skupina mladých maliarov, ktorých popularita bola čoraz väčšia. Okrem iného napísal: „Zaujmú obrazy maľované podľa prírody s jediným úsilím podať ju verne.

Naproti tomu obrazy urobené, ako sa vraví, vkusne, totiž vymyslené a maľované v ateliéri, bez modelu, zostávajú nepovšimnuté. Nuž, impresionisti majú zásluhu na tomto hnutí - tí, čo boli u Durand-Ruela, tí, čo videli verné a vibrujúce krajiny pánov Moneta, Pissarra a Sisleyho a živé portréty pána Renoira alebo slečny Morisotovej, sľubné interiéry pána Caillebotta, prekrásne choreografické štúdie pána Degasa, iste o tom nepochybujú. Pre týchto maliarov je plenér potešením, používanie jasných tónov a odpor k čiernym tónom naozajstným vyznaním viery. Rozhodne sa teda mali zúčastniť na Salóne, aby svojou prítomnosťou potvrdili zavŕšenú evolúciu a zdôraznili tak celú jej závažnosť."



Dedičstvo impresionizmu

Presadenie impresionizmu ukončilo éru tradičného akademického umenia a otvorilo voľnú cestu rozvoju moderného umenia. Priamo z impresionizmu vychádzal postimpresionizmus, reprezentovaný umelcami ako Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, Georges Seurat, Paul Signac, ale aj pôvodnými impresionistami, ktorí sa nezastavili a šli vo svojom vývoji ďalej. Z nich najďalej zašli Paul Cézanne, ktorý sa stal predchodcom kubizmu, a Claude Monet, ktorého posledné plátna už predznamenávajú abstraktné umenie.

Pojem impresionizmus sa neobmedzoval iba na samotné maliarstvo, ale aj na ostatné umelecké kategórie: sochárstvo, hudbu a literatúru. Impresionistický sochár Auguste Rodin - jeden z najväčších sochárov 19. storočia - vychádzal zo štúdia antiky, gotiky, renesancie i orientálneho umenia. Za základ svojej umeleckej činnosti pokladal prírodu. Z nej stále vychádzal a zostával jej verný až do smrti. Ľudské telo bolo preňho najvhodnejším prostriedkom, ktorým možno vyjadriť každý vnútorný duševný stav.

V hudbe je neopomenuteľný zakladateľ hudobného impresionizmu, francúzsky skladateľ Claude Debussy. V širšom slova zmysle bol jeho tvorivý postoj zameraný na zachytenie atmosféry vizuálnych vnemov a obrazných predstáv. Impresionizmus v hudbe sa začal zdôrazňovaním momentálnych vnemov, akordickej krásy vznikajúcej zo zložitejších súzvukov, ale čoskoro sa zacielil na obnovenie funkcie melódie napríklad drobnokresbou melodických ozdôb, arabesiek. Nie náhodou Debussyho vrcholné skladby už svojimi názvami pripomínajú impresionistické plátna (Záhrady v daždi, Oblaky, Slávnosti, Nokturná, More, Vôňa noci, Sviatočné ráno). Medzi ďalších hudobných impresionistov patrili Francúzi Maurice Ravel a A lbert Roussell alebo Španiel Manuel de Falla.

Literárny impresionizmus sa prejavil predovšetkým posilnením lyrickosti a hudobnosti verša. Objavoval sa predovšetkým v básňach, kde možno pomerne dobre vystihovať nálady a pocity. Najvýraznejšími predstaviteľmi literárneho impresionizmu boli francúzski básnici Paul Verlain a Stéphane Mallarmé. Ich básne poslúžili ako texty k viacerým piesňam Clauda Debussyho.

Dnes patria impresionistické obrazy k najväčšej pýche galérií, múzeí a súkromných zbierok. Je až neuveriteľné, aké príkoria si museli autori týchto dnes nádherných, nekonfliktných a idylických obrazov vytrpieť od svojich krátkozrakých súčasníkov. Majme to na pamäti aj dnes, keď nám občas prichodí sledovať súčasných výtvarníkov a ich „nezrozumiteľné", miestami aj „pohoršujúce" a „dobrý vkus urážajúce" práce.