Utekajte! Hneď po projekcii filmu

Festival v Cannes dnes otvára nový animovaný film Up od Pixaru.

13. máj 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Producenti filmu Da Vinciho kód to už pochopili. Otvárať festival v Cannes môže znamenať aj poriadne fiasko. Dnes si na to trúfajú štúdiá Pixar.



BRATISLAVA. Filmárky a filmári, všetci slávnostne naladení a oblečení, sa budú dnes večer pozerať na to, ako sa plnia sny. V kine uvidia Carla Fredricksena. On dodržal svoj starý plán, k domu si priviazal tisícky balónikov a vzlietol. Smer Južná Amerika.

Fredricksen je sedemdesiatosemročný, animovaný, trojdimenzionálny muž, hrdina filmu Up. Dnešné večerné premietanie bude jeho svetovou premiérou a bude to na otvorení festivalu v Cannes.

Vybrať animovaný film síce nie je bežné rozhodnutie, ale vôbec sa nevylučuje s tým, o čo sa programové a umelecké vedenie festivalu roky snaží. Jemu je jasné, že otvárací film by mal byť dostatočne komerčný a príťažlivý už na prvý pohľad, inak by sa o ňom veľa nehovorilo. A popritom by mal byť aj dostatočne originálny a aspoň priemerne dobrý, aby to zase nebola hanba.

Radšej nesúťažiť

Štúdiám Pixar zrejme vyhovuje, že sa ukážu viac-menej pohodlne, teda mimo súťaže. Samozrejme, publikum plné novinárov ich môže aj tak vypískať - a to sa v čase, keď vstupuje do svetových kín, veľmi nehodí. Ešte vždy je to však lepšie, ako keby sa s ním viezlo to, že sa nepáčil ani porote.

Tento strach Hollywoodu musí festival v Cannes stále prekonávať. Neraz sa mu to darí len preto, že okolo neho opatrne tancuje a prispôsobuje sa jeho (mnohým) vrtochom. Lenže, nie je to len špecialita Američanov, niekedy sa treba dohadovať aj s európskymi štúdiami. Napríklad riaditeľ Gilles Jacob si vo svojej knihe Citizen Cannes spomína na rok 1997. Že príde festival otvoriť, vtedy sľúbil Luc Besson. Ale mal podmienku. Kópiu Piateho elementu poskytol len preto, že do súťaže vzali film Nil by Mouth. To bol režisérsky debut jeho obľúbeného herca Garyho Oldmana a on bol jeho producentom.

Bessonov Piaty element získal festival pod podmienkou.

Miloš Forman, ten sa, naopak, na otvorenie festivalu takmer nanútil. V roku 1979 sa potreboval vrátiť do Československa a navštíviť mamu. Bál sa, že by ho už potom úrady nepustili cez hranice von. Pomôcť by mohlo, keby sa v tom čase šírili po svete správy, že festival očakáva veľkú udalosť - Formanov film Vlasy.

Formanove Vlasy museli byť otváracím filmom.

Kde sú Anjeli a démoni?

Po rokoch sa zdalo, že takou udalosťou bude aj film Da Vinciho kód. A naozaj, novinári sa ho pred tromi rokmi nevedeli dočkať. Ale keď si ho už pozreli, boli znechutení a poriadne to prejavili. Zajtra má svetovú premiéru jeho voľné pokračovanie a je celkom prirodzené, že sa noviny pýtajú: Prečo Anjeli a démoni tentoraz festival neotvárajú?

V denníku Le Figaro to vysvetlil Tom Hanks: „V roku 2006 som videl všetkých tých marketingových géniov z Universalu, ako prichádzajú do Cannes. Boli presvedčení, že otvárať festival je skvelé. Ale nikto z nich evidentne nemyslel na to, že publikum by mohlo byť z filmu aj zhrozené. Vo vzduchu nad Croisette sa akoby vznášala rozbuška. Ešte nikdy som nevidel producentov tak bleskovo unikať z mesta!"