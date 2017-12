S pesničkou na ceste svetom

Mark Johnson spojil svet vďaka veľkolepému hudobnému dobrodružstvu.

14. máj 2009 o 0:00 Peter Bálik

Výsledkom práce mladého producenta je CD a DVD Songs Around The World: Playing For Change, na ktorom hrá 37 rozličných hudobníkov.

BRATISLAVA. V poslednom čase sa objavilo niekoľko pozoruhodných charitatívnych hudobných projektov. Nezávislí americkí umelci nahrali dvojalbum Dark Was The Night na podporu boja proti AIDS a na pomoc deťom ohrozených vojnou prispeli dielom mladé a staré hviezdy, ktoré spoločne participovali na kompilácii War Child.

Nevidím, ale počujem

Ale ani jeden z nich nemá taký veľkolepý nápad, aký sa v apríli objavil v rámci projektu Playing For Change. Jeho súčasťou je videoklip Stand By Me, ktorý v súčasnosti láme rekord na stránkach You Tube.

Pouličný hudobník Roger Ridley z New Yorku začína vybrnkávať Stand By Me od Bena E. Kinga (skladbu spopularizoval John Lennon). Po strihu sa nachádzame sa niekde v New Orleans, kde na svojho kolegu nadväzuje slepý spevák Grandpa Elliot.

Kamera sa presúva do Amsterdamu a vidíme vokalistu Clarenca Bekkera, potom do Mexika, kde hrá bubenícka kapela Twin Eagle Drum Group, ktorá pridáva Stand By Me indiánsky rytmus. Neskôr sa v skladbe mihnú inštrumentalisti z Brazílie, Francúzska alebo Ruska. Všetci hudobníci hrajú do jednej nahrávky bez toho, aby sa videli a ich jednotlivé vstupy sú zostrihané tak, aby si navzájom neprekážali. Vnímajú sa len prostredníctvom hudby.

Desať rokov na ceste

Autorom projektu Playing For Change, fungujúceho od roku 2001, je 35-ročný producent Mark Johnson, ktorý cestovaním a vyhľadávaním správnych hudobníkov strávil desať rokov svojho života. „Napadlo mi to v metre, kde som sledoval hrajúcich hudobníkov," hovorí Johnson, ktorý projekt začal tým, že nahral pouličného čierneho muzikanta Rogera Ridleyho. „Normálne by sa dvaja rôzni interpreti navzájom rušili, ale my sme dokázali, ze je možné dať poriadok jednej jedinej piesni, aj keď ju spieva niekoľko úplne odlišných ľudí s iným prístupom," dodáva producent.

Výsledkom jeho úsilia je CD a DVD Songs Around The World: Playing For Change, na ktorom sa zúčastnilo 37 hudobníkov. Niektorých by ste mohli stretnúť na ulici, niekde v odľahlej destinácii, ale Johnson zapojil do projektu aj zopár známych tvárí: sú tu Bono z U2, Manu Chao alebo bluesman Keb' Mo.

Globálne piesne

Hudobní kritici nahrávke vyčítajú, že by ju mohol urobiť ktokoľvek, kto má doma počítač. Zabúdajú však na mágiu a spirituálny rozmer hudby, ktorý je cítiť z desiatich skladieb a piatich videoklipov na tomto CD a DVD.

Playing For Change možno znie na prvý pohľad ako miš-maš, ale zároveň hovorí o tom, že hudba je len jedna a nepozná žiadne hranice. Najmä, keď celý zglobalizovaný svet pozná tie správne melódie.

Johnson si okrem Stand By Me vybral skladby War/No More Trouble, Don't Worry a One Love od hrdinu tretieho sveta Boba Marleyho, ale piesne aj Biko od Petra Gabriela a Love Rescue Me od írskych U2.

„Je to silné stanovisko, ak sa vám podarí dať dohromady ľudí z rôznych kultúr, náboženstiev a politických systémov. Album hovorí o tom, že môžeme nájsť cesty ako pracovať spolu a vymieňať si medzi sebou rôzne zážitky. Hudba má v sebe silu prelomiť steny medzi kultúrami a pozdvihnúť úroveň ľudského porozumenia" povedal Johnson.

Jeho album sa už predáva na internete, onedlho aj v sieti kaviarní Starbucks v rámci značky Hear Music. Ak si ho kúpite, podporíte napríklad rozvoj hudobných škôl v juhoafrickom Johannesburgu a Tibetského utečeneckého tábora.