Slúžiť Vatikánu bude sexi

Ron Howard pozmenil smer. Do kín vstupujú Anjeli a démoni v sci­fi šate.

14. máj 2009 o 0:00 Miloš Krekovič

Filmové pokračovanie Da Vinciho kódu neprinieslo žiadne prekvapenie.

Konšpiračné teórie majú svoje výhody. Napríklad sa dajú ľubovoľne kombinovať. A keď sa zdá, že si navzájom protirečia, je za tým ďalšie sprisahanie, ešte diabolskejšie, globálne.

Dan Brown je spisovateľ, ktorý to dobre vie. V knihe Da Vinciho kód sa záporáci ukrývali v radoch katolíckej cirkvi. V Anjeloch a démonoch, ktoré napísal skôr, ale vo filme ide o pokračovanie, je to inak. Cirkev je naopak tým, čo treba chrániť.

Sekta a sci-fi

Keď Da Vinciho kód sfilmoval režisér Ron Howard, bol to zábavný kontrast. Film hovoril o symboloch, ktoré treba dešifrovať, ale pritom bol urážlivo doslovný. Divák si nemusel domýšľať nič. Anjeli a démoni sú na tom podobne.

Náboženstvom dneška je veda, hovorí klišé a kniha aj film ho žmýkajú, ako sa len dá. Na scénu sa opäť vracia sympatický švihák, profesor a odborník na symboliku Robert Langdon (Tom Hanks), tentoraz však v službách Vatikánu.

Zo zabudnutia sa ako protivník vynára sekta iluminátov. Tajný spolok vedcov unesie štyroch kardinálov, aby sa cirkvi pomstil za príkoria, ktoré mu v minulosti spôsobila. Bombou na báze antihmoty navyše ohrozuje celý Vatikán.

To je prvok, vďaka ktorému sa príbeh z roviny málo pravdepodobného dostáva už do sfér sci-fi.

Má to svoju logiku. Starodávnym symbolom bežný divák rozumie asi tak ako tomu, ako funguje hadrónový urýchľovač. Preto sa nečuduje predstave, ako tajomná veda a cirkev spolu zvádzajú urputný, odveký boj. I keď, ktovie. Aj ilumináti môžu byť len zásterkou, za ktorou sa skrýva ktosi iný...

Séria vrážd, čo sleduje symbolický plán, je zápletka, akú poznáme z kultového trileru Davida Finchera Seven. No ten má to, čo Anjelom a démonom celkom chýba: strhujúcu atmosféru. Veľkolepá akcia v štýle bondoviek na veci nič nezmení, rovnako ako naturalistické detaily a premyslenejší obraz. Po trochu televíznom Da Vinciho kóde Anjeli a démoni napríklad viac využívajú ručnú kameru. Záhadou väčšou než tie z vatikánskych archívov však je, prečo sa kníh Dana Browna chopil práve Ron Howard. Odkázaný na ne nie je - čo tento rok dokázal aj filmom Frost/Nixon, ktorý siahal na Oscara.

Motor pre turizmus

Plytký záujem o alternatívne histórie založený na popularizácii vedeckých poznatkov a dejín umenia na dobrý film nestačí. Najmä ak je lúštenie stôp v deji stupňované tak mechanicky.

Čo Anjeli a démoni prinesú? Kým móda opadne, služba Vatikánu bude možno o čosi viac sexi. Väčšie budú aj davy turistov okolo notoricky známych pamiatok v Ríme.