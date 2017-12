Natočia Čapkovu Válku s mloky

Český režisér a producent Tomáš Krejčí plánuje v spolupráci s poľskou režisérkou Agnieszkou Holland nakrútiť adaptáciu románu Karla Čapka Válka s mloky.

14. máj 2009 o 11:31 SITA

BRATISLAVA. V českých médiách sa o filme hovorí ako o najambicióznejšom projekte budúceho roka, ktorý by mal stáť približne 200 miliónov českých korún (7,47 milióna eur).

Na plzenskom filmovom festivale Finále predstavil projekt i s trajlerom, ktorý zaujal zahraničných investorov. "Úžasná je reakcia na upútavku. Ozvalo sa nám už asi šesť zahraničných investorov. Nenalákalo ich prekvapivo ani slávne meno režisérky Agnieszky Holland, ani Čapkova látka. Zareagovali na trailer, to nás veľmi potešilo," prezradil pre iDNES.cz Krejčí, ktorý musí na film zohnať peniaze.

Tomáš Krejčí plánuje do konca roka vybrať konečnú verziu scenára a kvalitný výtvarný návrh. "Adaptovať Čapka je veľká zodpovednosť. Pochopiteľne chceme zostať čo najvernejší predlohe, zároveň by sme ale radi nakrútili skutočne moderný film. Je to výzva," vysvetlil producent. Ako bude vyzerať mlok však ešte nevie. V súčasnosti oslovuje výtvarníkov a rokuje s trikovými štúdiami, na počítačovej animácii by sa ich malo podieľať viacero. "Zatiaľ sa prikláňame skôr k tomu, že filmový mlok bude vyzerať ako normálny mlok, ale ktovie, ako to nakoniec dopadne," dodal.

Asi pred desiatimi rokmi chcela sfilmovať Čapkovu Válku s mloky Agniezska Holland, rátala však so seriálom pre poľskú televíziu. "Našťastie sa to nerealizovalo. Za pár "kaček" nemôže vzniknúť adekvátna adaptácia," uviedol Krejčí, ktorý Agniezske Holland nakoniec ponúkol režisérsku stoličku ako producent celovečerného sci-fi filmu.

"Vlastne si plníme životný sen," dodal. O hereckom obsadení ešte nerozmýšľali, ale pravdepodobne neobsadia zahraničnú hviezdu. Producent by bol rád, keby bol film rýdzo český najmä kvôli Čapkovi. "Čapek je Čapek a v tomto chcem byť patriot," dodal.