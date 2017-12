Coppola začína odznova

Na festivale v Cannes ukázala svoje nové dielo filmová legenda.

15. máj 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Po Krstnom otcovi a Apocalypse now sa stal jedným z najslávnejších režisérov. Ale pred oslepujúce reflektory sa už Francis Ford Coppola postaviť nechce.

BRATISLAVA. Francis Ford Coppola prišiel do Cannes: Najprv mal na sebe oranžovú košeľu s krátkymi rukávmi, neskôr ju vymenil za ružovofialovú. Do gala sa mu evidentne obliekať nechcelo. Nechcelo sa mu stúpať po červenom koberci a čakať, kým si ho všetci fotografi vyfotia.

„Chcem sa vrátiť tam, kde som kedysi začínal. Začínam nový filmový život," vravel v stredu večer v televízii Canal+.

A hoci je Canal+ hlavným mediálnym partnerom festivalu, filmová legenda sa v jeho štúdiu nezdržala viac ako desať minút. S jemným úsmevom a úplnou samozrejmosťou prijala veľký potlesk na uvítanie, stručne zodpovedala niekoľko otázok, a zase šla.

Medzi debutantmi

V Cannes sa premietal jeho nový film Tetro. Festival sa ho snažil dostať do súťaže, a keď to nevyšlo, ponúkal Coppolovi špeciálnu projekciu. Ale on odmietol. Vravel: „Tento film je príliš komorný na to, aby sa z neho robila veľká mediálna udalosť."

Nakoniec sa dostal do samostatnej sekcie Quinzaine des réalisateurs, teda do tej, kde sa minulý rok premietali Slepé lásky Juraja Lehotského. „Cítim sa lepšie medzi začínajúcimi, originálnymi tvorcami," komentoval.

Tetro je príbehom mladého chlapca, rozpráva o tom, ako sa vybral hľadať svojho staršieho brata, pretože o ňom už desať rokov nikto z rodiny nič nepočul.

Najkrajšie zamestnanie na svete

Coppola v televíznom rozhovore povedal, že v tom príbehu môžeme vidieť jeho, pretože sa stotožňuje s mladým mužom, ktorý unikal do sveta. Aj on, aj jeho filmový hrdina vyrástli v umeleckej rodine, kde bolo veľa vášní i nedorozumení.

Film nakrútil v čierno-bielom. Do jednej hlavnej úlohy obsadil Vincenta Galla - a do druhej ešte len začínajúceho Aldena Ehrenreicha. V prvých reakciách kritici skonštatovali, že objavil nového Leonarda DiCapria i Jamesa Deana v jednom.

A Coppola súhlasil, povedal, že nič pre neho nie je zaujímavejšie, ako objavovať a skúšať čosi nové: „Nakrúcať filmy, to je možno najkrajšie zamestnanie na svete, naučil som sa pri tom veľmi veľa vecí. Mal som úžasnú kariéru, ale stále mám iba sedemdesiat rokov."

Ťažko ho prehovoriť

Na záver sa ho v Canal+ spýtali, prečo sú jeho verejné vystúpenia také ojedinelé. „Častejšie ma pozývajte, častejšie prídem," odpovedal.

V roku 1979 nespokojne zhodnotil, že jeho Apocalypse Now dostala len polovičnú palmu (pretože za víťaza vyhlásili aj Schlöndorffov Plechový bubienok) a v roku 1989 svoj príchod do Cannes zrušil.

Spolu so Scorsesem a Woodym Allenom mal vtedy uviesť poviedkový film New York Stories, lenže krátko predtým ho znechutila reakcia domácich kritikov. Festival ho neprehovoril, hoci mal byť zároveň aj predsedom poroty. Takže vidieť Francisa Forda Coppolu naozaj nie je jednoduché, a keď sa už ukáže, je to veľká, pekná i filmová udalosť.