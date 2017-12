Po Antichristovi Larsa von Triera sa tlieskalo aj pískalo

Prvý rozruch na festivale v Cannes sa konečne dostavil.

18. máj 2009 o 16:31 Kristína Kúdelová





CANNES. Správne sa predpokladalo, že v Cannes pripraví nejaký rozruch Lars von Trier. Názov jeho filmu to v podstate zabezpečoval hneď. Ale málokto má asi takú veľkú predstavivosť, aby si vedel domyslieť, kam to až v Antichristovi môže zájsť.

Publikum bolo nedočkavé a nachystané na poriadny úder, to nesporne. A keď sa z niektorých miest ozval pri prvých záberoch smiech (pretože boli naozaj dôvtipné), zvyšok sály začal umravňovať: Pšt! Pšt! Ale čoskoro prišla anarchia. Každý si už reagoval, ako chcel, a hlavne tak, ako mu to nervy dovoľovali.

Lars von Trier nakrútil svoj film s dvomi hercami, Charlotte Gainsbourgovou a Willemom Dafoem. Pridelil im úlohy manželov, ktorí práve prežili rodinnú tragédiu. Rozvíja príbeh o zničujúcej sile ľudskej prirodzenosti a poriadne pritom využíva prvky hororu. Jasné sa zdá len jedno, to, že Gainsbourgová by mala dostať cenu pre najlepšiu herečku. Zvyšok zostáva na našej interpretácii. Na tom, kam nás naša skúsenosť s vlastným vnútrom, strachom a úzkosťou pustí. Miestami neznesiteľný Antichrist trval hodinu a trištvrte. Potom polovica sály zatlieskala, druhá sa rozpískala. A vonku na chodbe sa zjavili desiatky televíznych redaktorov, ktorí kládli rovnakú anketovú otázku: Čo na to hovoríte?

Väčšina opýtaných odpovedať nechcela. Možno čakala na tlačovú konferenciu. A dúfala, že Lars von Trier prekoná úzkosť a strach z lietadiel, že na tú tlačovku naozaj príde a začne najprv rozprávať sám.