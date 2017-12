Niečo tu zrejme nesedí

Vieme sa naučiť tisíc vecí o vesmíre, ale nevieme sa naučiť žiť vedľa seba. To odkázal Alejandro Amenábar divákom na festivale v Cannes. Prišiel sa im ukázať s filmom Agora.

19. máj 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Musím ísť k moru, sníval raz o svojej dovolenke španielsky režisér Alejandro Amenábar. Len čo si ľahol na pláž, dostal inšpiráciu – a vzápätí nakrútil film o eutanázii Volanie mora. S tým filmom cestoval po celom svete, dostal zaň Oscara a potom, unavený, dostal zase chuť na dovolenku pri mori.

Múdri muži a múdra žena

To už ho však neinšpirovala voda, ale nočná obloha. Upútali ho hviezdy.

Upútali ho tak, ako pútali antických filozofov. Veľa múdrych mužov – a aj jednu veľmi múdru ženu. Volala sa Hypatia a bola dcérou posledného riaditeľa alexandrijskej knižnice. Jej vzdelanie obdivovalo celé mesto, dalo sa s ňou skvelo baviť o vesmíre.

Spolu s ňou mali ľudia oči stále obrátené k oblohe, toľko sa toho chceli dozvedieť!

Amenábar to však videl aj trochu inak: stále by vedeli básniť o dokonalom usporiadaní nekonečného množstva hviezd, ale nevedeli nájsť spôsob, ako by vedľa seba mohli žiť oni. Pohania, židia a kresťania.

O tom je jeho nový film Agora.

Čím je starší, tým menej verí

Kto videl Volanie mora, asi bude v šoku, keď zazrie prvé zábery. Agora je veľký, výpravný film, stál päťdesiat miliónov eur a napohľad v ňom nie je nič, čo by mohlo prezrádzať autorský rukopis. Celkom pokojne by z neho mohla byť bezduchá historická freska, ako je napríklad Alexander Veľký od Olivera Stona. Aj tento film má patetické miesta, lenže vie aj poriadne zapôsobiť. Pripomenúť, aké bolestivé sú naše dejiny.

„Už som počul, že môj film je protikresťanský,“ vraví Amenábar. „Som síce neveriaci, a čím som starší, tým viac. Ale rozhodne si nemyslím, že som mal protikresťanské úmysly. Ja len odmietam fundamentalizmus, a to vo všetkých podobách.“

Keby mal pre Agoru vybrať nejaký prívlastok on, možno by povedal, že je to film o napätí medzi vierou a vedou. V štvrtom storočí po Kristovi bola v Alexandrii príslušnosť k viere nevyhnutná. Len mladá vedkyňa Hypatia si odmietala vybrať. „Vy o svojej pravde nepochybujete,“ vravela tým, ktorí v mene Boha zabíjali. „Ja o tej svojej pochybovať musím.“

Nepochybujte, že dopadla zle.

Budeme sa počúvať

Keď Amenábar film dokončil, sám zostal zaskočený, ako veľmi sa podobá na to, v čom žijeme dnes. Nehovorí, že v USA musíme nutne vidieť upadajúcu Rímsku ríšu. Len si myslí, že by sme mali byť pripravení na zmenu. „Všade je samá kríza, finančná aj kultúrna. Boli by sme hlúpi, keby sme si nevšimli, že tu asi niečo nesedí. Zachrániť sa môžeme, ale len keď sa budeme rozprávať a počúvať.