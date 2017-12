Staronová Björk: je čo počúvať, aj čo pozerať

Predať starší produkt zákazníkom viackrát je starý obchodnícky trik, existujú však aj výnimky. Medzi ne patrí aj najnovší prírastok v diskografii originálnej islandskej hudobníčky.

19. máj 2009

BRATISLAVA. Kým o Madonne sa v posledných rokoch už len hovorí, že prináša nové trendy, Björk to naozaj robí. S každým ďalším albumom.

Ten doposiaľ posledný, šiesty v poradí, mal názov Volta. Vyšiel predvlani a teraz k nemu islandská diva pridala hneď štyroch súrodencov.

(Ne)dáme si repete

Je bežné, že hudobné vydavateľstvá pravidelne chŕlia najrôznejšie reedície starších nahrávok najznámejších mien vo svojich katalógoch. Björk je však všetko iné len nie bežná hudobníčka. Dokáže stále prísť s niečím novým a zároveň je hneď po prvých sekundách jasné, že je to stále ona. Platí to aj pri boxe Voltaic.

Asi len máločo je v hudbe neprirodzenejšie než robiť nasilu nové veci. Islandská štyridsiatnička to veľmi dobre vie, preto dva roky nič nové nevydala. A keďže zároveň v poslednom čase koncertuje minimálne, fanúšikov po celom svete sa rozhodla odškodniť štýlovo – kolekciou dvoch cédečiek a dvoch dévedečiek.

Ako napovedá názov, poskladané sú výlučne zo staršieho materiálu. Presnejšie povedané, obsah tvoria veci týkajúce sa albumu Volta a odohrali sa počas dvoch rokov, ktoré uplynuli od jeho premiéry. Teda koncerty, videoklipy a remixy.

Nebolo by to nič nové, lenže ide práve o to, aké koncerty, čie videoklipy a čie remixy. Toto rozhodne nie je pokus vytiahnuť ďalšie peniaze z vrecák fanúšikov-zberateľov.

440 voltov

Zvukové záznamy na prvom CD pochádzajú z Londýna, kde si Björk s veľkou sprievodnou kapelou za jedno popoludnie naživo prehrala skladby z Volty plus zopár starších hitov. Bola to vlastne posledná skúška na vystúpenie na slávnom festivale Glastonbury 2007, ktorá sa po rokoch stáva verejnou.

Druhý audiodisk tvorí dvanásť remixov. Medzi nimi najviac vyčnievajú tie, čo sú podpísané zvučnými menami zo súčasnej scény elektronickej hudby – Matthew Herbert, Modeselektor či nemecký producent Carsten Nicolai so svojím projektom Alva Noto.

Kto aspoň trochu sleduje Björk, ten vie, ako veľmi si dáva záležať aj na vizuálnom stvárnení svojej hudby. Okrem originálnych kostýmov a účesov sa to týka i videoklipov.

Prvé DVD ponúka Declare Independence, jej ďalšiu vydarenú spoluprácu s renomovaným režisérom Michelom Gondrym, skvostne animované skladby Wanderlust a Earth Intruders, rovnako ako desať verzií videa Innocence, ktoré dodali finalisti konkurzu. Aj takto to funguje: mladé talenty sa zviditeľnia po boku hviezdy, ktorej tak zároveň nehrozí, že zhasne na stereotypné recyklovanie overených dodávateľov.

Druhé dévedečko je záznam z koncertov v Paríži a v Reykjavíku. Zaujímavé sú najmä preto, že piesne z Volty i hitovky z predchádzajúcich albumov znejú v dosť pozmenených aranžmánoch a s množstvom hostí.

Na dychový orchester zložený z desiatich Islanďaniek, zvukové čarovanie Marka Bella s elektronikou a Chrisa

Corsana s bubeníckou súpravou je veľký zážitok aj pozerať sa, Björk sa navyše rozdáva naplno – hlasivky si rozhodne nešetrí iba do štúdia.

Ak sa vraví, že raz vidieť je lepšie ako trikrát počuť, pri Voltaicu to platí špeciálne.