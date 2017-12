Enrique Iglesias na Slovensku

Jeden z najúspešnejších španielskych spevákov sa v máji predstaví v Bratislave aj v Košiciach.

22. apr 2009 o 10:30 kul

BRATISLAVA. Jeden z najúspešnejších španielskych spevákov súčasnosti, Enrique Iglesias, vystúpi po prvýkrát aj na Slovensku. A svojich fanúšikov poteší hneď dvakrát! 19. mája predstaví svoju koncertnú show v Sibamac Aréne v Bratislave a 20. mája v Košiciach, v Steel Aréne.

Počas svojej kariéry sa Enrique Iglesias stal jedným z najpopulárnejších a vôbec najúspešnejších španielskych interpretov, ktorým sa podarilo presadiť sa na celosvetovej hudobnej scéne. Momentálne má na konte viac ako 60 miliónov kusov predaných nosičov.

Španielsky spevák, textár, model a herec sa po celom svete preslávil hlavne vďaka hitom ako 'Bailamos', 'You're My No. 1', 'Hero', 'Escape', 'Rhythm Divine', 'Tired of Being Sorry', či duetom s Whitney Houston 'Could I Have This Kiss Forever'. Minulý rok vydal album svojich najväčších hitov pod názvom 'Greatest Hits' a práve tieto hity sľubuje zaspievať aj slovenským fanúšikom.