Radiohead pracujú na novom albume

Britská skupina Radiohead sa vrátila do štúdia, kde začala nahrávať nový album. Skladby ešte nie sú hotové.

19. máj 2009 o 13:37 SITA

BRATISLAVA. Britská skupina Radiohead sa vrátila do štúdia, kde začala nahrávať nový album. "Išli sme tam minulý týždeň. Bolo to naozaj dobré. Bolo to naozaj hlučné a chaotické a naozaj zábavné," povedal pre BBC basgitarista Colin Greenwood.

Skladby ešte nie sú hotové. "Sme vo fáze, keď máme veľkú škatuľu od Lega a vysypali sme jej obsah na podlahu a pozeráme na všetky tie kúsky a rozmýšľame, čo ďalej," opísal prácu v štúdiu. V poradí ôsmy štúdiový album bude opäť produkovať Nigel Godrich. Je to už siedma nahrávka, na ktorej s formáciou spolupracoval. Greenwood dodal, že nevie, ako vydajú nasledovníka úspešného In Rainbows (2007).

Ten vydali najprv len na ich webovej stránke a fanúšikovia a fanúšičky zaň mohli zaplatiť, koľko chceli. Basgitarista uviedol, že kapela sa ešte nerozhodla, či na blížiacich koncertoch zahrajú aj nové skladby. Radiohead vystúpi 21. augusta na festivale Frequency v Rakúsku, 23. augusta v Prahe v Česku, 25. augusta v Poznańi v Poľsku a 29. a 30. augusta na britských festivaloch Leeds a Reading.

Hudobníci Thom Yorke (spev), Phil Selway (bicie), Ed O´Brien (gitara), Jonny Greenwood (klávesy, gitara) a Colin Greenwood (basgitara) sa spojili v roku 1985 na chlapčenskej škole v meste Abingdon v Oxfordshire. Ešte s názvom On a Friday svojimi koncertmi v okolí Oxfordu zaujali zástupcu hudobného priemyslu natoľko, že mohli uzavrieť zmluvu s labelom EMI.

Nasledovalo premenovanie na Radiohead podľa skladby Radio Head od kapely Talking Heads. Britská skupina má na svojom konte zatiaľ sedem albumov. V poradí tretiu štúdiovú platňu OK Computer (1997) kritici i laici označujú za prelomové CD 90. rokov 20. storočia. Zatiaľ posledný album In Rainbows (2007) sa stal jedným z najuznávanejších albumov roka.

Informáciu zverejnila internetová stránka news.bbc.co.uk.