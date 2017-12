V Slovenskej národnej galérii je výstava holandskej architektúry

Podoby súčasnej holandskej architektúry predstavuje výstava NL Architects Modernice! v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

19. máj 2009 o 14:00 TASR

BRATISLAVA. Podoby súčasnej holandskej architektúry predstavuje výstava NL Architects Modernice! v Slovenskej národnej galérii (SNG) v Bratislave. Je v priestoroch premostenia historickej budovy Vodných kasární, ktoré už niekoľko rokov nie sú využívané z dôvodu uvažovanej rekonštrukcie.

"Cez internet sme sa do tejto budovy zamilovali a boli sme zvedaví na skutočnosť," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii architekt Kamiel Klaasse zo štúdia NL Architects v Amsterdame. Podľa neho je premostenie SNG úžasný stavebný priestor s vysokou architektonickou kvalitou aj s iskrivým prírodným osvetlením cez odstupňovanú strechu, preto si ho vybrali na výstavu. "Som rád, že tieto priestory spoznávam a bola by škoda, ak by ste ich zbúrali," dodal architekt.

Výstava ponúka rôzne realizované alebo navrhované riešenia objektov v mestskom aj inom priestore. Projektanti prakticky využívajú nezastavané plochy na zavesené sieťové ihrisko, voľný priestor pod nadúrovňovou diaľnicou, navrhli domy pri hrádzi, plávajúci kostol v tvare kríža alebo výletné plavidlá s rôznymi atrakciami.

Projekt Most do budúcnosti je konferenčné centrum s reštauráciou, ktoré slúži aj ako otvárací most, BasketBar pre Utrechtskú univerzitu je reprezentačná kaviareň s kníhkupectvom a strechou na basketbal, kde vchod pre telesne postihnutých môže slúžiť aj ako klzisko alebo amfiteáter. Cinecenter v Amsterdame je renovovaná budova kina so štyrmi premietacími sálami, v Dordrechte je výstavné centrum s ateliérom a verejne prístupnou strechou s klziskom.

Prototyp bývania átriového typu v jednoposchodovej ohnutej budove elastického bungalovu, bytová výstavba so strešným parkoviskom, komunálne stavby, mestské bloky a centrá, čerpacia stanica kanalizačnej siete sú ďalšie projekty holandských architektov. Medzi nimi vily pre drsné zimné prostredie vo vnútornom Mongolsku. Tiež rôzne stavby pre Nemecko, Južnú Kóreu, Dánsko, Čínu, Austráliu či Francúzsko.

"Je tu 50 projektov, ktoré vytvorili za 20 rokov," uviedla kurátorka výstavy Monika Mitášová. Zavesené obrazové farebné návrhy dopĺňa video projekcia za čiernou oponou, ktorou architekti prehradili dlhú výstavnú miestnosť.

Na expozícii sa podieľa Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva a je súčasťou týždňa holandskej kultúry pod názvom Re: Made in Holland - Holandsko na Slovensku. Výstava potrvá do 21. júna