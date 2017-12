Potrebujete terapeuta? Skúste Erica Cantonu

Jedným z hostí v Cannes je aj slávny futbalista. Zahral si totiž vo filme Looking for Eric.

20. máj 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Ak neviete, ako von z krízy, skúste o radu poprosiť Erica Cantonu. Režisér Ken Loach si už jeho názory vypočul a aj vďaka nim nakrútil vydarenú komédiu o kamarátstve.

Eric Cantona dal veľa gólov, ale ani jeden z nich nepovažuje za najkrajší kúsok svojej kariéry. Najradšej si spomína na prihrávku, po ktorej dal gól jeho spoluhráč. „No ale čo keď sa netrafil?" pýtali sa ho režisér Ken Loach a jeho scenárista Paul Laverty. Cantona im odpovedal: „Vždy musíte veriť spoluhráčom."

Nechcete film o futbale?

Logická otázka by tiež bola: Čo robil francúzsky futbalista na stretnutí s anglickým režisérom? Nuž, Cantona je spoluvlastníkom produkčnej spoločnosti Why Not a myslel si, že by bolo dobré, keby niekto nakrútil film o futbale. On by vraj mohol porozprávať, ako vyzerá vzťah hráčov a ich fanúšikov. A pomyslel si, že Kena Loacha by to mohlo zaujímať.

No a naozaj, Kena Loacha to zaujalo a s Cantonom film nakrútil. Festivalové publikum v Cannes však videlo, že od pôvodnej predstavy sa trochu vzdialil. Pretože scenáristov zaujala najmä Cantonova odpoveď na otázku o najkrajšom momente kariéry. Takže na nej postavili svoj príbeh.

Uverte kamarátom

Film Looking for Eric je príbehom z Manchestru. Jeho hrdinom však nie je Eric Cantona, ale Eric Bishop. To je dvakrát rozvedený, päťdesiatročný, neúspešný muž, poštár a veľký futbalový fanúšik. Cantona sa zjaví až vo chvíli, keď už Bishop nevie, ako z krízy von. Ponúkne mu jointa a vedie s ním úprimné a intímne konverzácie. Stane sa vlastne jeho terapeutom, pretože má pripravené vždy nejaké múdre porekadlá a príslovia - akože na povzbudenie.

Cantona nebol žiadny suchár, autorom filmu dovolil, aby ho mierne zosmiešnili. „Rád si zo seba vystrelím, veď to je vlastne zbraň. Mám rád hravosť, a futbal i film sú predsa hrou tiež," vraví. Napokon, jeho úloha je v tomto filme veľmi pekná. Pretože to on Bishopovi poradí, aby sa so svojimi starosťami podelil a uveril, že jeho kamaráti sú rovnako skvelí ako futbalové idoly a že keď bude v ťažkostiach, na nich sa môže pokojne spoľahnúť.

Fanúšikovia, spojte sa!

Pred tromi rokmi Ken Loach v Cannes vyhral. Zlatú palmu dostal za drámu Vietor sa dvíha, v nej rozprával o bojoch za nezávislosť Írska. Napriek úspechu vo svete, doma na ňu priveľa divákov nenalákal. Vraví, že s komédiou Looking for Eric by to mohlo byť inak, lebo do kín pôjde na väčšom množstve kópií. „Je to film o spájaní, tak hádam sa aj pri ňom ľudia zhromaždia."

Spravili by veľmi dobre.