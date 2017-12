Marley a U2 – deti ostrova

Ak si kúpite CD alebo platňu s logom pestrofarebnej palmy na obale, určite vás čaká veľký hudobný zážitok.

20. máj 2009







BRATISLAVA. Dejiny popmusic netvoria len hudobníci, ale aj ľudia v pozadí. Jedným z nich bol dlhé roky šéf vydavateľstva Island Records 71–ročný Chris Blackwell, ktorého v Británii zvolili za najvplyvnejšieho človeka britského hudobného šoubiznisu. Stalo sa to v čase, keď táto sympatická etiketa so symbolom farebnej palmy oslávila 50. výročie svojej existencie.

Island nie je obyčajné vydavateľstvo. Pre tých, ktorí to myslia s hudbou vážne, je prvou nezávislou značkou, ktorá sa roky orientuje na dobrú hudbu a vyhľadáva skutočné talenty popmusic. Vďaka Blackwellovi sa svet môže kochať nahrávkami Boba Marleyho, U2, Toma Waitsa, Nicka Drakea či Amy Winehouse.

Tento svetoobčan založil značku ešte na Jamajke, kde vydal prvé nahrávky a hneď s nimi slávil lokálny úspech. Začiatkom 60. rokov presťahoval Island do Londýna, aby ukázal svetu reggae. Jeho prvým hitom bola v roku 1962 nesmrteľná odrhovačka Lolipop, s ktorou vyhral hitparádu na oboch stranách Atlantiku.

Marleymu nahradil aj otca

Island vydával hlavne jamajských umelcov, ale do katalógu pribúdali prvé britské mená. Stal sa domovom Steveho Winwooda, Cata Stevensa, Jethro Tull, Free alebo Nicka Drakea. Tohto introvertného folkera Blackwell podporoval, aj keď sa jeho albumy skoro nepredávali. Drakea svet spoznal až roky po jeho samovražde a dnes je vzorom pre mnoho alternatívnych pesničkárov.

Blackwellov klenot však prišiel až začiatkom 70. rokov. Boba Marleyho a jeho The Wailers objavil počas ich katastrofálnej šnúry po Británií. „V Londýne nemali poriadne na jedlo, ale do mojej kancelárie vpochodovali ako králi,“ spomína pre Q.

S Marleym spolupracoval až do jeho smrti v roku 1981. Pamätníci hovoria, že dokonca nahradil Marleymu otca, ktorého spevák nikdy nepoznal.

Vydavateľstvo Island bolo roky známe tým, že sa nikdy nestaralo hudobníkom do práce a nechávalo im umeleckú slobodu. „Za ten čas, čo sme boli u Islandu, sa jeden manažér dožadoval, aby sme z piesne Sunday Bloody Sunday vyhodili slovo krvavý. Už to nikdy potom neurobili,“ spomína na jednu z príhod spevák U2 Bono, ktorý sa so svojou skupinou upísal značke v roku 1981.

Viera v U2 sa vyplatila

Blackwell z ich hudby nebol nadšený, tvrdil, že veľmi rachotia, ale obľúbil si ich. Keď U2 vydali druhý album October, ktorý prepadol, objavili sa hlasy, že ich treba hodiť cez palubu, ale on im stále veril. Viera v U2 sa mu vyplatila. Kapela nahrala prelomový War, neskôr Unforgettable Fire a nakoniec multiplatinový The Joshua Tree.

Island svoju nezávislosť nestratil ani po predaji značky nadnárodnému koncertu Polygram. V 90. rokoch vydával PJ Harvey, Paula Wellera, Trickyho a Pulp, ale Blackwell mal toho už dosť a presťahoval sa na svoju obľúbenú Jamajku.

Nie všetko mu vyšlo. Pre Q sa priznal, že mu utiekli napríklad Pink Floyd, Elton John a dokonca aj Madonna. Ale to, čo so svojou značkou dokázal, je dnes vzorom pre mnohé vydavateľstvá, u ktorých víťazí vášeň nad počítaním zárobkov z hudby. Aj vďaka Blackwellovi.

